Thelma Fardín habló tras la condena a Juan Darthés: "Había perdido la fe en la Justicia"

“ Este es un escenario para el que no estaba preparada, había perdido la esperanza y la fe en la Justicia ”, dijo Thelma Fardín este lunes tras conocer el fallo contra Juan Darthés por abuso sexual. La conferencia de prensa duró media hora y la actriz estuvo acompañada por la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey; su abogada en Brasil, Carla Andrade Junqueira; y su letrado en la Argentina, Martín Arias Duval.

"A pesar de que hoy mi caso tuvo Justicia, esta no es la realidad en la mayoría de los casos. Por eso tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que están sufriendo algún tipo de abuso . Hay una posibilidad de reparación en la Justicia como es hoy en mi caso y, sobre todo, hay una posibilidad de reparación en la sociedad. Por eso si tenés a alguien al lado, empatizá y no le preguntes por qué tardó tanto en hablar”, expresó Fardín.

"Es un día con muchas emociones. Estoy muy movilizada. Gracias a las personas que se animaron a hablar después de muchos años", sostuvo la actriz. También apuntó contra quienes dudaron de sus declaraciones: "Me han dicho que lo hice por la fama. No es así. Lo hice para que muchas más mujeres se animen a hablar". Y agregó: "Han dicho que estaba buscando sacar algún rédito. Pero somos millones los y las que decimos que no nos callamos más”