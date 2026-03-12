La Capital | La Ciudad | Feria

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

El el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) recibirá a 140 editoriales el próximo fin de semana, con entrada libre y gratuita

12 de marzo 2026 · 09:52hs
Dos días

Dos días, 90 stands y 140 editoriales independientes en el CEC.  

El Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) será la sede de la primera edición de Feria Vecina, un encuentro de editoriales independientes que se realiza el próximo sábado y domingo. Los rosarinos podrán disfrutar del evento de 15 a 21 con entrada libre y gratuita.

Con 140 editoriales independientes y 90 stands el evento promete regalarle un fin de semana distinto a quien se acerque al espacio ubicado en el Paseo de las Artes y el río Paraná. Es que además de llenarse de libros y de editoriales locales, nacionales e internacionales, habrá también charlas, talleres, actividades, foodtrucks y música.

"Creemos que Rosario estaba necesitando una feria de estas características por lo que significa la literatura para la ciudad, por la cantidad de escritores y escritoras que tenemos y también por el trabajo diario de las editoriales rosarinas", comenta Bernardo Bonacalza, organizador del evento, en diálogo con el diario La Capital.

Lo cierto es que, como señala Bonacalza, en el contexto económico y social que atraviesa el país una feria de estas características resulta "una apuesta un poco arriesgada" pero absolutamente necesaria. "Las editoriales agradecen muchísimo este tipo de iniciativa. Son instancias donde ellos tienen una posibilidad de venta directa y contacto con escritores y con el público. En muchos casos son espacios donde ellos generan ingresos y es algo vital para que muchísimas de ellas puedan seguir subsistiendo", indica.

>>Leer más: Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Actividades

"Vamos a contar con una grilla destacada del circuito independiente. Estamos haciendo lo posible y lo imposible para que sea un hermoso fin de semana", expresó Bonacalza.

El sábado arranca con "¿Cómo se corrige un cuento? Diez pasos directos a la finalización del relato", un taller a cargo de Pablos Ramos que se dictará a las 16. Una hora más tarde se brindará la charla abierta "Preguntas sobre el tiempo, desde la filosofía, a partir de la novela Antártida", moderada por Felipe Nicatro y con la participación de Pilar Spangenberg , Sabine Schlickers, Luz Pearson y Jazmin Ferreiro

A las 18 Federico Ferroggiaro, Javier Nuñez y Marianela Luna, moderados por Nicolás Manzi, serán los protagonistas de la charla "La literatura y tu vieja", para después dar paso a "El arte de la palabra exacto", coordinada por Anabel Barbosa con Magalí Etchebarne y Sergio Gaiteri como expositores.

Al día siguiente, el domingo 15, se dictará un taller dedicado a las infancias, "Un tiempo para escribirte", coordinado por Laura Oriato y Belén Campero. Para participar se debe realizar una inscripción previa.

Habrá dos charlas durante la jornada: "¿Qué nos dice Deleuze sobre Palestina?" a cargo del escritor japonés Jun Fujita Hirose y "¿Dónde vive la poesía?" con Eleana Annibali y Beatriz Vignoli y coordinada por Cristian Molina.

Además de las actividades, habrá puestos de gastronomía para quienes quieran disfrutar de unas buenas focaccias, helados o cafetería de especialidad. Ambos días contarán con Djs que musicalizarán el evento.

Un fenómeno consolidado

A pesar de la virtualidad y las posibilidades que brinda el mundo online, las ferias de libros siguen más vigentes que nunca. Es que no hay como recorrer los stands y encontrar, muchas veces, un mundo desconocido. Eventos como el que se llevará adelante este fin de semana en el CEC, donde las editoriales independientes son las protagonistas, tiene además otro valor: posibilita conocer a las caras detrás del sello y construir un vínculo entre los editores, escritores y público en general.

"Este tipo de ferias ya es un fenómeno consolidado en nuestro país. La feria más conocida de todas es la que se desarrolla en Buenos Aires. Pero también hay una muy interesante en La Plata así como en Córdoba. Así van surgiendo ferias a lo largo y lo ancho del país de estas características. Estamos convencidos de que Rosario tenía que tener un evento así", afirma Bonacalza.

Asimismo, el organizador explicó de donde vienen las editoriales independientes y cuál es su rol fundamental en la cultura. "Estos eventos no surgen de la nada. Tienen una explicación histórica. En los años 90 la Argentina sufrió una gran concentración de capitales en el mercado literario y con ello comenzó un proceso de bestsellerización de la literatura y un boom de género como los de autoayuda", reconstruye.

"Las editoriales independientes empezaron a surgir como una necesidad y una respuesta a ese contexto, con el objetivo de ofrecer distintas voces que estos grandes grupos, con una versión mas comercial, no abarcaban", enfatiza. Es que, apoyar estos espacios es también posibilitar la emergencia de un mundo diverso y, en el caso de Feria Vecina, un universo profundamente federal que se corre de Buenos Aires para visibilizar las editoriales independientes a lo largo y a lo ancho del país.

