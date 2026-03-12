La Capital | El Mundo | Donald Trump

Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial "por su propia vida y seguridad"

Horas después del anuncio de que el conjunto persa se retiraría de la Copa del Mundo, el presidente estadounidense lanzó un mensaje intimidatorio

12 de marzo 2026 · 14:01hs
Trump lanzó un mensaje intimidatorio contra el seleccionado de fútbol de Irán.

Trump lanzó un mensaje intimidatorio contra el seleccionado de fútbol de Irán.

El conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó también en el mundo del fútbol, más allá de las ligas suspendidas temporalmente por la disputa bélica, sino también por los intereses políticos. En las últimas horas, Donald Trump compartió un mensaje intimidatorio contra la selección iraní, que se bajaría del Mundial 2026.

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, anunció que su seleccionado se bajará del campeonato y expresó: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones para que podamos participar”.

Unas horas más tarde, el presidente estadounidense difundió un posteo en la plataforma Truth Social en la que escribió: “La selección nacional de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”.

Con este mensaje, Trump envió una advertencia clara para las autoridades del fútbol iraní, quienes en las próximas semanas podrían hacer oficial su retirada de la Copa del Mundo. Ante esta situación, la Fifa buscaría un reemplazante para el conjunto persa, que forma parte del grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

2026-03-02 seleccion futbol iran
La selección iraní retiraría su participación en la Copa del Mundo.

La selección iraní retiraría su participación en la Copa del Mundo.

Por su parte, la Fifa hizo énfasis en que la organización del Mundial no será alterada y que todo continúa con su programación estipulada, a excepción de los partidos que disputaría Irán y contarían con la participación de otro seleccionado.

Irán se bajará del Mundial 2026

El seleccionado iraní estaba clasificado al grupo G del Mundial, donde enfrentaría a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, los tres partidos en territorio estadounidense.

No obstante, a pesar de las declaraciones de Infantino, los ciudadanos iraníes no están habilitados a entrar en Estados Unidos por el sistema de visados, que la administración de Trump hizo más estricto y también limita a otros equipos clasificados como Haití, Senegal o Costa de Marfil.

>> Leer más: ¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

Ante la baja de Irán, la Fifa deberá definir quién ocuparía su plaza. Se espera que cumplan con el apartado 6.7 del reglamento, el cual indica que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial, la Fifa decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La Fifa podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

Qué equipo reemplazaría a Irán en la Copa del Mundo

Uno de los principales candidatos a ocupar el lugar vacante es Irak, seleccionado que obtuvo su clasificación al repechaje internacional del próximo 31 de marzo, donde enfrentaría al ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

Cabe aclarar que este caso se daría como parte de los cupos otorgados a la Confederación Asiática (8.5 plazas) y, si se confirma el reemplazo de Irak, Emiratos Árabes Unidos ocuparía su puesto en el repechaje internacional.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei junto a su par norteamericano Donald Trump.

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

En mandatario estadounidense Donald Trump intensifica el ataque a Irán.

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei recordó una declaración suya hablando de Messi en 2018

Milei recordó un video donde elogia a Messi en 2018: "Sus números son impresionantes"

Frank Kudelka abordó la realidad de Newells en Bella Vista.

Kudelka habló de todo: el presente de Newell's, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

