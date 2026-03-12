La Capital | Policiales | La Mafilia

Dos imputados como miembros de La Mafilia aceptaron condenas

Miguel Ángel Vilches acordó en juicio abreviado cuatro años y medio de cárcel por integrar la banda liderada por su hermano. Alexis Barrios aceptó cuatro años

12 de marzo 2026 · 20:20hs
La banda La Mafilia fue allanada varias veces y varios de los imputados como miembros aceptaron condenas en juicios abreviados

Dos hombres fueron condenados como miembros de La Mafilia, banda liderada por Leandro “Gordo” Vilches. Miguel Ángel Vilches, hermano del sindicado líder, y Alexis Barrios acordaron penas leves en un juicio abreviado homologado por el juez Jorge Rodríguez.

Vilches acordó una condena a cuatro años y medio de cárcel y Barrios aceptó cuatro años, ambos por el delito de asociación ilícita en calidad de miembros. Así, se agregan a al menos otras nueve personas del mismo entorno que aceptaron diversas condenas.

La banda remonta sus orígenes hasta fines de 2021, cuando el Gordo Vilches cumplía una condena a 11 años como miembro de Los Monos. Histórico ladero de Ariel “Guille” Cantero, se presume que Vilches formó La Mafilia desde la cárcel de Rawson.

Al formular las primeras imputaciones la fiscal Georgina Pairola describió la asociación ilícita con el fin de “organizar recursos humanos y materiales para ampliar su poder territorial en distintos barrios de Rosario”. También remarcó en su momento que la banda surgió como una alianza entre Vilches y Pablo Camino para disputarle los negocios ilícitos en torno a la barra de Newell's Old Boys a otro desprendimiento o facción de Los Monos comandada por Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar.

En ese marco La Mafilia desplegó los delitos que se atribuyen a este tipo de organizaciones barriales gerenciadas de las cárceles, una combinación de amenazas, balaceras, homicidios y extorsiones que contribuyen a mantener dominios territoriales para afianzar la venta minorista de drogas en los barrios.

En el organigrama de la banda figura como líder Vilches, acusado de impartir las órdenes primero desde el penal federal de Rawson y luego desde la cárcel federal de Ezeiza. Como organizadores de la banda fueron acusados Juan Antonio “Codito” Trinidad Gómez y Alexis “Tato” Romero, uno de los dos imputados por el crimen al azar del artista callejero Lorenzo “Jimi” Altamirano.

Miguel Ángel Vilches admitió en el procedimiento abreviado su participación en la banda como “encargado de ejecutar materialmente los hechos ordenados por el líder, perpetrando hechos violentos, cometidos con armas de fuego y amedrentando a los objetivos que identifican los organizadores”.

También se le atribuyó realizar “trabajos de inteligencia señalando inmuebles o personas de interés para la organización” y utilizar sus cuentas bancarias para abonar gastos y compras de la banda. Desde Fiscalía indicaron que más allá de su cercana relación de parentesco con el Gordo Vilches, Miguel recibía las órdenes de Romero.

En cuanto a Barrios, sus acciones adquirieron más relevancia cuando Miguel Vilches fue apresado. También recibía órdenes directas y se encargaba de “facilitar armas de fuego y material balístico” a los gatilleros, así como organizar la venta de drogas.

A partir de estos juicios abreviados Vilches y Barrios se sumaron a otros condenados en la misma trama que resolvieron sus situaciones bajo los mismos procedimientos en 2024 y 2025. Entre ellos están Cintia Fernández, Lucas Fernández, Norma López, Cristián Bordon, Alexis Fernández, Carlos Gullo, Maximiliano Giovannoni, Jeremías López y Kevin Tello.

