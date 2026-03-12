La Capital | Política | Senado

El Senado dio media sanción a la ley de municipios y pasó a Diputados

Unidos cumplió su objetivo y aprobó la norma por unanimidad, con el acompañamiento del peronismo. La figura del viceintendente quedó fuera del proyecto

Mariano D'Arrigo

Mariano D'Arrigo

12 de marzo 2026
El Senado santafesino dio media sanción a la ley de municipios

Archivo / Prensa Senado

El Senado santafesino dio media sanción a la ley de municipios, que dará operatividad a la autonomía municipal consagrada en la nueva Constitución. 

Unidos para Cambiar Santa Fe cumplió este jueves su objetivo y aprobó por unanimidad en el Senado la ley de municipios. La norma pasó a la Cámara de Diputados, donde se espera que consiga sanción definitiva el 9 de abril próximo.

El proyecto que regula las competencias y la estructura institucional de los gobiernos locales fue aprobado con el acompañamiento del bloque oficialista y el del peronismo.

La sesión comenzó dos horas más tarde porque hubo cambios hasta el último minuto. Con los acuerdos sellados, los representantes departamentales primero aprobaron la ley en general y en particular y después vinieron las exposiciones.

La síntesis entre Unidos y el peronismo en el Senado

El presidente del bloque de Unidos, Rodrigo Borla, destacó el acompañamiento de la oposición y sus aportes al texto. La versión final tiene 111 artículos.

“En esta ley quedan plasmados muchos derechos de tercera y cuarta generación, la cooperación entre municipios y establece que la estructura jurídica de los municipios tiene tres partes: intendentes, comisiones municipales o concejos y órganos de control”, señaló el legislador por San Justo.

La ley de municipios es una de las 27 normas que exige la nueva Constitución, y es la que operativiza la autonomía municipal. Es, además, la más urgente: debe ser sancionada antes de septiembre.

El presidente del bloque del PJ, Rubén Pirola, resaltó “la apertura” del oficialismo. Tanto de los senadores como del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, el puente entre la Casa Gris y la Legislatura.

“Ahora viene el desafío de una ley electoral y otra de coparticipación. No es tiempo de apresurarnos”, expresó el senador por Las Colonias.

Por su parte, el senador Esteban Motta (Unidos-San Martín) planteó que la ley viene a saldar un reclamo de las comunas: que los mandatos pasaran de dos a cuatro años, para evitar la campaña permanente.

En ese sentido, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó que de las 365 localidades que tiene Santa Fe, 340 tienen entre 0 y 20 mil habitantes y sólo 25 cuentan con una población superior.

Además, la nueva ley establece la cantidad de integrantes que tendrá el órgano legislativo local, que va de tres a once en función de su población.

En la mayoría de las localidades pequeñas, la cantidad de legisladores bajará. En el caso de Santa Fe y Rosario, mantendrán la cantidad de concejales que tienen en la actualidad.

Estamos dando respuesta a lo que nos reclama la sociedad, que es bajar los costos de la política”, planteó Michlig.

Y agregó: “Seguramente no conformamos a todos. Una localidad con 70 habitantes y una ciudad-Estado como Rosario, con un millón de habitantes, tenían que estar contenidas en la misma ley”.

El viceintendente, sin consenso

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, hizo fuerza para incorporar la figura del viceintendente para las dos ciudades más pobladas.

En el Palacio de los Leones pensaban ese cargo como una herramienta de gobernabilidad. Una forma de despejar la rosca de autoridades y evitar que una mayoría opositora condicione al intendente.

Sin embargo, el socialismo entendía que era un cargo innecesario y, al final, hizo pesar sus 14 votos en Diputados. El javkinismo apuesta a sumar el vice en la futura Carta Orgánica, pero eso será después de 2027.

Otra iniciativa impulsada por el javkinismo, la ley para prohibir los trapitos, se pasó para la semana próxima, a pesar de la intención del espacio del intendente de Rosario de que se aprobara este jueves.

Un dato es que Ciro Seisas, senador por Rosario e integrante del sector de Javkin, estuvo en la Legislatura pero no participó de la sesión.

>> Leer más: Un edificio y un retiro, disputas que tensan la Justicia hacia adentro y afuera

Una vez que se apruebe la ley de municipios vendrá la discusión del régimen electoral y la coparticipación.

En Diputados, el interbloque peronista presentó un proyecto de régimen municipal que tiene como núcleo el aumento de los recursos que se llevan los gobiernos locales

>> Leer más: Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes

Es un debate sensible. Más en tiempos en que cae la recaudación por el parate de la actividad y tanto el gobierno provincial como los municipios enfrentan demandas crecientes. El propio Michlig reconoció que “es una manta corta”.

Por Mariano D'Arrigo
