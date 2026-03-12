La hija de Tamara Castro cantó en el programa de Guido Kaczka y emocionó a Abel Pintos

Malena Castro se presentó en “Es mi sueño” y sorprendió al interpretar “Zamba de amor en vuelo”, una canción popularizada por su madre

Hace tan solo unos días comenzó a emitirse en la pantalla de El Trece el nuevo programa de Guido Kaczka . El conductor apostó por un formato que busca talentos musicales en todo el país. Se trata de “Es mi sueño” , un ciclo que intenta descubrir a la nueva voz argentina y que, como suele ocurrir en los productos de Kaczka, también emociona con historias de vida.

En cada emisión, el conductor y el jurado reciben a artistas de distintas edades que se suben al escenario con la ilusión de mostrar su talento frente a todo el país y avanzar en la competencia por un gran premio. El jurado está integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton.

En la última gala, una joven cantante logró conmover al jurado con su voz ya que antes de su presentación reveló un dato que sorprendió a todos: es hija de la recordada Tamara Castro . Castro fue una de las voces más importantes del folklore argentino de su generación. Con seis discos editados y múltiples premios, su prometedora carrera se vio trágicamente interrumpida a los 34 años, cuando murió en un accidente automovilístico en 2006.

Durante la devolución, Abel Pintos fue uno de los jurados que la reconoció y le dedicó unas emocionantes palabras.

La actuación de Malena Castro

Malena Castro ingresó al estudio de “Es mi sueño” con una sonrisa y una actitud relajada. “Estás muy relajada, se te ve alegre”, comentó La Mona Jiménez al verla entrar al escenario, sin saber aún de quién se trataba.

“A mí me transmitís algo muy lindo, yo estoy ansioso de escucharte cantar”, agregó Abel Pintos antes de su presentación.

Fue entonces cuando la joven tomó la palabra y reveló un detalle que sorprendió a todos. “Quiero agradecerles a todos por la oportunidad. Vos tenés una relación especial en mi vida, sé que conociste a mi mamá y me tuviste en brazos”, le dijo a Pintos.

El cantante quedó visiblemente emocionado. “Yo no te quería decir nada porque no quería condicionar, pero me emociona mucho verte acá. No te veo desde que te tuve en brazos siendo bebé. Siento verdadera emoción por escucharte cantar. Me alegra mucho verte acá”, respondió.

Acto seguido comenzó su interpretación de “Zamba de amor en vuelo”, una canción popularizada nada menos que por su madre, Tamara Castro.

Al finalizar la presentación, el estudio estalló en aplausos. Malena no pudo contener las lágrimas, al igual que varios de los jurados.

“Lo primero que quiero decirte es el punto más objetivo de todos. Me gusta mucho cómo cantás. Voy a ir a lo que me conecta con tu pasado. Es muy valiente elegir esta canción para quienes guardamos el hermoso recuerdo de tu mamá y sobre todo para quienes tenemos su amor presente escuchándola a menudo. Es muy valiente elegir esta que fue uno de sus himnos”, le manifestó Abel Pintos.

Luego agregó: “Tu mamá tenía un sello muy notable para cantar, para frasear, para decir las cosas. Y vos viniste acá a demostrar que vos tenés el tuyo propio y lo hiciste impresionantemente bien, porque no pasaste ni por un segundo por el camino que ella marcó en esta canción”.