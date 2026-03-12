La Capital | Zoom | Guido Kaczka

La hija de Tamara Castro cantó en el programa de Guido Kaczka y emocionó a Abel Pintos

Malena Castro se presentó en “Es mi sueño” y sorprendió al interpretar “Zamba de amor en vuelo”, una canción popularizada por su madre

12 de marzo 2026 · 14:04hs
Tamara Castro mostró su talento y voz en el programa de Guido Kaczka

Tamara Castro mostró su talento y voz en el programa de Guido Kaczka

Hace tan solo unos días comenzó a emitirse en la pantalla de El Trece el nuevo programa de Guido Kaczka. El conductor apostó por un formato que busca talentos musicales en todo el país. Se trata de “Es mi sueño”, un ciclo que intenta descubrir a la nueva voz argentina y que, como suele ocurrir en los productos de Kaczka, también emociona con historias de vida.

En cada emisión, el conductor y el jurado reciben a artistas de distintas edades que se suben al escenario con la ilusión de mostrar su talento frente a todo el país y avanzar en la competencia por un gran premio. El jurado está integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton.

En la última gala, una joven cantante logró conmover al jurado con su voz ya que antes de su presentación reveló un dato que sorprendió a todos: es hija de la recordada Tamara Castro. Castro fue una de las voces más importantes del folklore argentino de su generación. Con seis discos editados y múltiples premios, su prometedora carrera se vio trágicamente interrumpida a los 34 años, cuando murió en un accidente automovilístico en 2006.

Durante la devolución, Abel Pintos fue uno de los jurados que la reconoció y le dedicó unas emocionantes palabras.

>> Leer más: Leo y Thiago, los gemelos con síndrome de Noonan que emocionaron a Guido Kaczka

La actuación de Malena Castro

Malena Castro ingresó al estudio de “Es mi sueño” con una sonrisa y una actitud relajada. “Estás muy relajada, se te ve alegre”, comentó La Mona Jiménez al verla entrar al escenario, sin saber aún de quién se trataba.

“A mí me transmitís algo muy lindo, yo estoy ansioso de escucharte cantar”, agregó Abel Pintos antes de su presentación.

Fue entonces cuando la joven tomó la palabra y reveló un detalle que sorprendió a todos. “Quiero agradecerles a todos por la oportunidad. Vos tenés una relación especial en mi vida, sé que conociste a mi mamá y me tuviste en brazos”, le dijo a Pintos.

El cantante quedó visiblemente emocionado. “Yo no te quería decir nada porque no quería condicionar, pero me emociona mucho verte acá. No te veo desde que te tuve en brazos siendo bebé. Siento verdadera emoción por escucharte cantar. Me alegra mucho verte acá”, respondió.

Acto seguido comenzó su interpretación de “Zamba de amor en vuelo”, una canción popularizada nada menos que por su madre, Tamara Castro.

Al finalizar la presentación, el estudio estalló en aplausos. Malena no pudo contener las lágrimas, al igual que varios de los jurados.

“Lo primero que quiero decirte es el punto más objetivo de todos. Me gusta mucho cómo cantás. Voy a ir a lo que me conecta con tu pasado. Es muy valiente elegir esta canción para quienes guardamos el hermoso recuerdo de tu mamá y sobre todo para quienes tenemos su amor presente escuchándola a menudo. Es muy valiente elegir esta que fue uno de sus himnos”, le manifestó Abel Pintos.

Luego agregó: “Tu mamá tenía un sello muy notable para cantar, para frasear, para decir las cosas. Y vos viniste acá a demostrar que vos tenés el tuyo propio y lo hiciste impresionantemente bien, porque no pasaste ni por un segundo por el camino que ella marcó en esta canción”.

Embed

Noticias relacionadas
Dos participantes quedaron eliminados de MasterChef Celebrity y ya se definieron los finalistas 

Doble eliminación en "MasterChef Celebrity": quiénes son los seis finalistas del reality

El documental de dos episodios narra uno de los crímenes más recordados de los últimos tiempos en España

"El asesino de TikTok": la historia real detrás de la miniserie que arrasa en Netflix

Lucrecia Martel vuelve a las salas de cine para hacer justicia por la comunidad indígena Chuschagasta en Nuestra Tierra

Estrenos de cine en Rosario: la nueva de Lucrecia Martel, dramas extranjeros y mucho terror

carmina hizo comentarios racistas y gran hermano la expulso de la casa

Carmiña hizo comentarios racistas y "Gran Hermano" la expulsó de la casa

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Lo último

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

El diablo viste a la moda 2: lanzaron un nuevo teaser y confirmaron la fecha de estreno

"El diablo viste a la moda 2": lanzaron un nuevo teaser y confirmaron la fecha de estreno

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

La gigante de venta y envío de productos desembolsará una millonada para ampliarse y la ciudad es uno de los puntos elegidos. Nueva nave en una zona estratégica

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por Facundo Borrego
Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre
La ciudad

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía
La Ciudad

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
La Ciudad

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
La Región

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Ovación
¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima
Ovación

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

Newells: cuándo y dónde debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newell's: cuándo y dónde debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Policiales
Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La Ciudad
La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía
La Ciudad

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Por Luis Castro
Ovación

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
Política

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026
Política

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Kast juró como presidente de Chile y prometió orden donde hay caos
El Mundo

Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile
Política

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
El Mundo

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La Ciudad

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo