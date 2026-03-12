La inflación de los trabajadores fue de 2,7% en febrero y acumula 5,5% en el primer bimestre

Vivienda y alimentos lideraron los aumentos. Desde la Umet advierten por el impacto de la energía y el petróleo en los próximos meses.

La inflación de los trabajadores subió en febrero un 2,7%, igual que en enero, y acumula de esta forma un 5,5% en los dos primeros meses del año. Alcanza un 31,1% interanual, según el último informe del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD).

El estudio señala que desde octubre la inflación interanual muestra una leve aceleración , en un contexto en el que los aumentos en servicios y tarifas continúan presionando sobre el costo de vida.

Las divisiones con mayores subas fueron vivienda (7,1%), impulsada por alzas en electricidad y gas, y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,8%), destacándose las carnes con aumentos superiores al 7%. Desde el IET alertan sobre el impacto del incremento en los precios del petróleo y las tarifas en la inflación próxima.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero , según las estimaciones de consultoras y analistas se habría mantenido cerca del 3%, al igual que en enero. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del segundo mes del 2026 habría estado en 2,7% y se espera que la inflación interanual alcance a fin de año 26,1%.

El precio del gas y la energía

El director ejecutivo del CCD, Nicolás Trotta, indicó que “la inflación sigue cómodamente instalada encima del 2,5% mensual, mientras los salarios públicos y privados crecen por detrás de los índices mensuales de inflación, agravando la caída de los ingresos reales y del consumo".

“El contexto incierto abierto con la guerra en medio oriente augura una nueva aceleración inflacionaria. Dado que los componentes básicos de los precios del gas y la energía están fuertemente atados al dólar, es de esperar que el aumento de los precios internacionales lleve al aumento de las tarifas finales, justamente un factor principal en la dinámica inflacionaria reciente”, precisó el también diputado nacional.

Justamente, de acuerdo con el informe del IET las divisiones con mayores subas fueron Vivienda (7,1%), impulsada por alzas en electricidad y gas, y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,8%), destacándose las carnes con aumentos superiores al 7%. Por otro lado, Recreación y cultura fue la única división con caída (-2,3%) debido a la baja estacional de paquetes turísticos.

A nivel anual, los rubros con un mayor componente de servicios lideraron las subas, con “Bienes y servicios varios” acumulando un 40,6%, seguido por “Educación” (39,7%) y “Vivienda” (37,5%). En contraste, divisiones con mayor peso de bienes, como “Prendas de vestir y calzado” (14,2%) y “Equipamiento del hogar” (15,3%), mostraron los menores incrementos interanuales.

La inflación según grupo social

El impacto de la inflación fue desigual entre grupos sociales. En febrero, los hogares con jefe desocupado (3,24%), jubilado (3,08%) y asalariado no registrado (3%) enfrentaron las mayores subas, mientras que los asalariados registrados (2,46%) tuvieron la menor. El 20% más pobre registró una inflación de 3,5%, en comparación con el 2% del decil de mayores ingresos, debido al mayor peso de alimentos y tarifas en sus canastas.

El coordinador del IET, Fabián Amico, añadió que “desde septiembre pasado, la inflación mensual supera los aumentos nominales de los salarios registrados. El problema principal desde marzo pasa a ser el shock de inflación internacional sobre la economía doméstica”.

“Existe una especulación acerca de que esto podría favorecer a la Argentina por su ventaja diferencial del Vaca Muerta, pero esto es un error. Desde comienzos de año, el precio internacional del petróleo aumentó casi 40% en dólares. Si el precio del crudo se mantiene en esos niveles, habrá una fuerte aceleración inflacionaria interna y eventualmente una caída mayor de los ingresos reales”, resaltó Amico.