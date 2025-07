El día que la Locomotora Oliveras aprendió boxeo para defenderse de un novio golpeador

Cómo empezó a entrenar

Criada en Alejandro Roca, un pequeño pueblo de Córdoba, dijo que se enamoró a los 14 años y se fue de la casa. Un año más tarde ya era madre de Alejandro, pero durante todo ese tiempo fue golpeada por su pareja, la cual nunca reveló el nombre.

Alejandra contó que tenía un trabajo en la radio del pueblo donde leía noticias y una vez se topó con una declaración del boxeador Mike Tyson. El multicampeón estadounidense revelaba que en el boxeo encontró su salida luego de pasar por la cárcel y ella se sintió inspirada. Vivía su propia cárcel en su casa.

“En el pueblo no había boxeo. Así que cuando él (su pareja) no estaba, hacía sentadillas, abdominales en el piso, me entrenaba con mi sombra”, reveló en Aire de Santa Fe en 2021. Día a día mejoró su físico y un día decidió enfrentarlo.

Fueron más de 30 peleas en su carrera, la mayoría ganadas por nocaut, pero su primer golpe se lo dio a su pareja: “Un día vino a pegarme, como lo hacía siempre. Entonces lo esperé, cerré el puño y le di con toda la fuerza que tenía. Cayó sorprendidísimo al suelo. Entonces agarré a mi bebé, una bolsa de nylon, y me fui. No volví nunca más”.

Oliveras reconoció que décadas atrás “era normal que la mujer sufriera porque el marido le pegara. A nadie se le movía un pelo porque una mujer denunciaba y no le daban pelota, la mandaban a la casa y se le reían. Yo nunca acepté eso. Por eso aposté por el amor, por eso de tan niña me junté con él y tuvimos un hijo. Pero cuando empezó a pegarme no entendía el motivo. Dije: 'eso no es el amor'".

El inicio en el box

Con un hijo en brazos, Alejandra atravesó periodos de turbulencia donde llegar a fin de meses solo podía llegar vendiendo empanadas o alfajores, haciendo trabajos de jardinería y continúa con su trabajo en la radio.

Un mes después de ingresar a un gimnasio ya tenía su primera pelea, pero tuvo que esperar hasta el 12 de agosto de 2005 para su primer enfrentamiento oficial. Nueve meses más tarde y con solo siete peleas en su récord personal (seis victorias y un empate), tuvo su primera chance mundialista y no la desperdició venciendo Jackie Nava para quedarse con el título en peso super gallo de la WBC.

A partir de allí su carrera sería todo un éxito y fue durante casi 15 años una de las figuras más importantes del boxeo argentino. Luego saltó a la política y en este 2025 había obtenido su primer gran resultado, cuando logró ingresar como Convencional Constituyente por el Frente de la Esperanza

Murió Locomotora Oliveras

Alejandra "Locomotora" Oliveras murió este lunes después de catorce días de internación tras sufrir un accidentes cerebro-vascular en Santo Tomé. Tenía 47 años y había sido elegida como Convencional Constituyente de Santa Fe por el Frente de la Esperanza.

Después de casi dos semanas de internación plagadas de incertidumbre, esperanza y conmoción, la "Locomotora" falleció en el hospital Cullen de Santa Fe a los 47 años.

Oliveras fue seis veces campeona mundial de la WBC y había sido elegida convencional constituyente de Santa Fe por el Frente de la Esperanza. El mismo día que tenía que debía asistir a la jornada de apertura de la Convención Reformadora de la Constitución fue internada tras sufrir un grave ACV.

Según se especificó, el ACV fue provocado por un coágulo que obstruyó la arteria silviana, lo cual interrumpió el flujo sanguíneo en una zona crítica del hemisferio izquierdo del cerebro. En los últimos días había registrado una leve mejoría: había abierto los ojos y, de a poco, evaluaban quitarle el respirador. Sin embargo, a pesar de las expectativas, el pronóstico siempre fue reservado y crítico.