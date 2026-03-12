"El diablo viste a la moda 2": lanzaron un nuevo teaser y confirmaron la fecha de estreno

Ovación
El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate
Ovación
Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"
La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
Ovación
Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela
Policiales
Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Política
El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
Política
La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026
El Mundo
Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"
Política
Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile
El Mundo
Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
La Ciudad
Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La ciudad
La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
policiales
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
Policiales
Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Economía
El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
La Ciudad
Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
Policiales
Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
La Región
Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región
Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo