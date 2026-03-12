"El diablo viste a la moda 2": lanzaron un nuevo teaser y confirmaron la fecha de estreno

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan en la esperada secuela del clásico del cine y la moda. La película llegará a los cines en 2026.

"El diablo viste a la moda 2" llegará a los cines en el mes de mayo

Los fanáticos de la moda y el cine están a punto de reencontrarse con una historia icónica. Después de casi dos décadas desde su estreno, la esperada secuela de "El Diablo viste a la moda" tiene novedades: se reveló un nuevo teaser y confirmó la fecha de estreno.

“El diablo viste a la moda 2” llegará a los cines casi 20 años después de la primera película, que se convirtió en un fenómeno cultural desde su lanzamiento en 2006. El film original recaudó más de 326 millones de dólares en todo el mundo y se transformó en un clásico. Además, la interpretación de Meryl Streep como la temida editora Miranda Priestly le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz. La película también impulsó la popularidad de Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes compartieron elenco junto a Stanley Tucci.

Cabe recordar que hace algunos meses el estudio había difundido un primer teaser en el que se confirmaba el regreso del elenco principal. En ese adelanto se anunciaba que Streep, Hathaway y Blunt volverían a sus papeles, acompañadas nuevamente por Stanley Tucci.

Ahora, el estudio compartió un nuevo teaser que revela más detalles sobre la historia y anuncia la fecha en la que llegará a los cines.

El nuevo teaser de "El diablo viste a la moda 2"

En el nuevo teaser se pueden ver adelantos del universo glamoroso que caracteriza a la saga: vestidos de alta costura, looks llamativos y alfombras rojas. Todo indica que los icónicos personajes volverán a cruzar sus caminos y a trabajar juntos.

Cuando se estrena “El diablo viste a la moda 2”

La película llegará a los cines el primero de mayo de 2026.

