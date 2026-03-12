El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

La máxima no superaría los 29º pero aumentaría el fin de semana y el lunes podría tocar los 34º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 13 de marzo en Rosario una temperatura máxima de 29º, vientos leves durante toda la jornada y algunas pocas nubes.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del noreste, un registro de apenas 17º y cielo ligeramente nublado cambiando a algo nublado durante la mañana, cuando los termómetros ya marcarían 23º. Para la tarde se espera que esté parcialmente nublado con una máxima de 29º, bajando a 23º durante la noche.

El sábado estaría mayormente nublado e incluso hay algunas chances de tormentas aisladas para la tarde. La máxima sería de 28º y la mínima de 18º.

El domingo empezaría a mostrarse en aumento la máxima, que llegaría a los 31º, con una mínima de 18º y cielo parcialmente nublado.

Para el lunes adelantan cielo mayormente nublado pero con 34º de máxima y 22º de mínima.

El martes volverían a descender las marcas, entre cierta inestabilidad y ráfagas de viento. Estaría mayormente nublado a la mañana y hay probabilidades de tormentas desde la tarde, con ráfagas de hasta 50 km/h durante todo el día, y una temperatura que oscilaría entre 30º y 24º.

El miércoles se anuncia con nubosidad variable, 28º de máxima y 18º de mínima.