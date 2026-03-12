La Capital | Economía | Petróleo

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

La guerra en Medio Oriente empuja el precio del crudo y enciende las alarmas sobre la economía mundial. Bajaron los bonos argentinos

12 de marzo 2026 · 22:21hs
Captura de pantalla de un video que habría sido filmado este lunes en el estrecho de Ormuz.

Por el recrudecimiento de la guerra de Medio Oriente

Por el recrudecimiento de la guerra de Medio Oriente, el mercado profundiza las expectativas de inestabilidad en el sector petrolero.

El petróleo superó al cierre de las operaciones diarias los 100 dólares por barril tipo Brent, tras los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz, mientras que la soja cotizó por arriba de los u$s 445 por tonelada en el mercado internacional. La combinación de energía y alimentos más caros vuelve a presionar sobre los precios a nivel global y podría trasladarse también a la economía argentina.

El crudo Brent, referencia para Europa, llegó a avanzar hasta 10% y tocó los u$s 101,85 por barril, para luego retroceder levemente a u$s 101,25.

El temor a que el conflicto afecte el flujo energético global volvió a impulsar las cotizaciones, pese a que la Agencia Internacional de la Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas y Estados Unidos adelantó que pondrá en el mercado otros 172 millones de barriles.

Caída en Wall Street

Wall Street registró una caída significativa este jueves. El S&P 500 perdió 1,53%, el Dow Jones 1,57% y el Nasdaq 1,79%. El epicentro de la turbulencia estuvo en el mercado petrolero. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que el actual conflicto ha provocado la mayor disrupción del suministro petrolero registrada. Como medida de emergencia, l anunció la liberación récord de 400 millones de barriles de reservas estratégicas por parte de sus países miembros, aunque reconoció que se trata de un paliativo temporal incapaz de eliminar los riesgos a largo plazo. Analistas citados afirman que, de mantenerse el cierre del estrecho, el precio del barril podría escalar hasta los u$s 150.

En el mercado internacional, los índices bursátiles de Europa y Asia también reportaron descensos. El Nikkei 225 de Japón bajó un 1% y el CAC 40 de Francia un 0,7%. En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro a diez años subió al 4,26% debido a la presión alcista del petróleo, encareciendo el financiamiento para hogares y empresas y presionando a la baja los precios de activos, incluidas acciones y criptomonedas.

Debido al salto del crudo, los operadores postergaron sus expectativas sobre futuros recortes de tasas de interés de la FED pese a las demandas del presidente Trump. El S&P 500, aun con la volatilidad reciente, se sitúa solo un 4,4% por debajo de su máximo histórico de enero.

Bonos argentinos

En este contexto, los bonos argentinos cayeron, con el Global 2046 (-1,3%) a la cabeza de las bajas. En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedió por primera vez en cinco jornadas, un 2,7%. Por su parte, en Wall Street, las acciones y ADRs de empresas argentinas también cayeron con fuerza. Las bajas más relevantes fueron las de Banco Macro (-6,1%), BBVA Argentina (-5,3%) y Grupo Financiero Galicia (-5,1%).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró otros u$s 47 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y acumuló 47 ruedas consecutivas con saldo positivo. Aun así, las reservas netas siguen en terreno negativo, lo cual despierta cierta dudas sobre la sostenibilidad del nivel actual del tipo de cambio.

Con el resultado, la autoridad monetaria registró una compra neta de u$s 3.253 millones en lo que va de 2026. En este marco, las reservas brutas internacionales bajaron u$s 3 millones, a u$s 45.768 millones. En términos netos, se ubican en un terreno negativo de casi u$s 1.300 millones.

El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva, hasta los $ 1.394,50. El dólar minorista cotizó a $ 1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA).

Licitación de deuda

En tanto, la Secretaría de Finanzas logró un roll over de 108,9% en una licitación en la que enfrentaba vencimientos por unos $ 9,5 billones. De ese modo, el Tesoro de la Nación mantuvo la política de torniquete monetario, ante una inflación que se mantiene cercana al 3% mensual.

De acuerdo con lo informado por el Palacio de Hacienda, además de ello, Economía colocó otros u$s 150 millones en el bono que tiene vencimiento en octubre de 2027, antes de las elecciones, por el cual pagó 5,59% anual real.

Matías Waitzel, socio de AT Inversiones señaló que la licitación dejó “una señal positiva para el Tesoro” porque “refleja una buena capacidad del gobierno para seguir refinanciando los vencimientos en el mercado local”.

Por Mariano D'Arrigo
