Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

La joven se había retirado con su hija del Hospital de Niños Víctor J. Vilela y regresó al día siguiente para recibir asistencia

12 de marzo 2026 · 12:27hs
La cocaína fue detectada mediante un análisis de orina en el efector.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La cocaína fue detectada mediante un análisis de orina en el efector.

Luego de un examen de rutina que dio positivo en relación la presencia de cocaína en el cuerpo de una beba de dos meses, la situación se complicó porque su madre se la llevó del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Fuentes oficiales confirmaron este jueves que ambas fueron internada nuevamente para reanudar la intervención de un equipo interdisciplinario.

El director del nosocomio municipal, Eduardo Casim, precisó que la búsqueda de la joven se resolvió durante la tarde del último miércoles. Según explicó en diálogo con La Capital, las autoridades empezaron a evaluar dónde y quién se hará cargo del cuidado de la hija de la paciente.

"La beba está bien, no parece que vaya a necesitar grandes cosas", aclaró el titular del efector. Si bien los resultados de los análisis llamaron la atención sobre el consumo de cocaína, la niña no tuvo problemas de salud asociados a esta cuestión y la evaluación clínica no arrojó ninguna señal de alarma.

¿Que pasó con la beba que tenía cocaína en el cuerpo?

La nena de dos meses y su madre habían sido atendidas inicialmente el último martes. Ambas ingresaron para ser evaluadas después una denuncia de vecinos sobre un posible caso de violencia familiar.

Desde el hospital apuntaron que el abordaje no era sencillo, ya que la joven tiene un historial de consumo problemático de drogas. En ese contexto, un análisis de rutina reveló que había rastros de cocaína en la orina de su hija menor.

>> Leer más: Murió el bebé que se había intoxicado con cocaína al ser amamantado por su madre

La muchacha decidió irse del nosocomio a la noche con su beba y la reacción agravó la preocupación en torno el episodio. Sin embargo, el panorama se despejó al día siguiente y se abrió una nueva puerta para atender a ambas.

Casim apuntó que la mujer necesita un tratamiento para la deshabituación del uso de drogas. Esto no implica que tenga prohibido retirarse del hospital, siempre y cuando su hija quede internada.

Además de la intervención médica, el equipo interdisciplinario del Vilela trabaja con psiquiatras, trabajadoras sociales e integrantes del área legal para resolver este tipo de cuestiones. En ese contexto, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez deberá definir cuáles son los pasos a seguir. Habitualmente, las autoridades buscan que alguna persona de la familia o la familia ampliada se haga cargo de tener a la niña, pero no había una decisión definitiva al respecto hasta este jueves a la mañana.

