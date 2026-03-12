La Capital | La Región | Choque

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

El siniestro se registró en el kilómetro 53, en Villa Mugueta. Cuatro personas resultaron además heridas. La zona estaba invadida por niebla

12 de marzo 2026 · 09:45hs
El choque se dio en el marco de una densa niebla que está presente en buena parte del sur provincial.

Foto: gentileza Aire Libre Acebal

El choque se dio en el marco de una densa niebla que está presente en buena parte del sur provincial.

Dos personas murieron este jueves por la mañana tras registrarse un choque en la ruta 14, a la altura de Villa Mugueta. El tránsito se encuentra cortado en ambos sentidos y en la zona continúa presente una densa niebla.

Según las primeras informaciones brindadas por personas que pasaron por el lugar, el siniestro involucró un utilitario y una camioneta Chevrolet S10, en el kilómetro 53 de la ruta provincial 14. Como consecuencia del impacto, dos personas fallecieron en el lugar.

El siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre Villa Mugueta y el peaje ubicado en la localidad de Bigand, según informó el portal Aire Libre de Acebal. En la zona había presente una densa niebla que también se registraba en buena parte del sur santafesino.

>> Leer más: Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque en la autopista a Santa Fe

Fuentes oficiales confirmaron que un ocupante de la camioneta S10 resultó herido, en tanto que dos ocupantes del utilitario quedaron atrapados y fallecieron mientras que otros tres resultaron lesionados. Los cuatro lesionados fueron trasladados por vía terrestre a hospitales de la región.

Dos muertos y cuatro heridos

El parte oficial detalla que Sebastian L., ocupante de la camioneta S10, resultó herido y fue trasladado al Hospital San Carlos de Casilda con traumatismo de tórax.

En tanto que en el utilitario viajaban cinco personas. El conductor Rubén G. y su acompañante Laura M., ambos mayores de edad, murieron en el lugar.

Por su parte, el acompañante Gustavo A. quien se encontraba atrapado con vida en el interior del rodado, logró ser extraído y trasladado al Hospital Provincial de Rosario con ambulancia de Villa Mugueta. Tenía traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo hombro inferior y cadera izquierda. Por su parte, Emanuel G. resultó con traumatismos varios y fue trasladado al Hospital San Carlos de Casilda, y Misael A. fue trasladado al Hospital de Bigand con lesión de hombro derecho.

