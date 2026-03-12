Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Un conductor fue abordado por agentes de Tránsito por cometer múltiples infracciones a plena luz del día. A cuánto ascendería la sumatoria de multas

En la zona oeste de Rosario, una Ford Ranger fue interceptada por la policía mientras circulaba a contramano en horario escolar y se descubrió que el conductor tenía altos niveles de alcohol en sangre.

La escena de una camioneta a contramano en zona oeste derivó en la comprobación de múltiples infracciones cometidas por el conductor del vehículo , quien no sólo no tenía licendia de conducir y no respetaba el sentido de las calles sino que, además, se constató que tenía casi 2 gramos de alcohol en sangre poco antes de las 8 .

Agentes municipales intervinieron este miércoles a las 7.40 en el caso de una persona que manejaba con 1,98 gramos de alcohol en sangre. El hecho ocurrió en Río de Janeiro y Riobamba , donde la Policía detectó un vehículo que circulaba a contramano y alertó al personal de la Dirección General de Tránsito.

El conductor, indicaron desde el municipio, manejaba una camioneta Ford Ranger y fue sometido de inmediato al test de alcoholemia, que dio por resultado un grado de alcohol en sangre muy elevado: 1,98 gramos por litro . También se detectó que no tenía licencia para conducir .

De acuerdo a las normas vigentes, los agentes enviaron de inmediato el vehículo al corralón municipal . En tanto, todas las actuaciones serán remitidas al Tribunal de Faltas, que deberá decidir ahora cuál es la sanción que recaerá sobre el conductor del vehículo.

Multas y retiro de la licencia de conducir

El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, afirmó: "Necesitamos tomar conciencia y ser responsables a la hora de manejar. Conductas de este tipo ponen en riesgo la vida de cualquier persona y no lo vamos a permitir".

Por su parte, el subsecretario de Control, Ezequiel Brocchi, afirmó que no tienen constancia desde qué hora el conductor venía manejando bajo los efectos del alcohol y resaltó que por tratarse del horario escolar, podría haber desatado una tragedia.

"Son tres faltas gravísimas, no sólo el alcohol en sangre sino que, además, venía a contramano y sin licencia", expresó a Telefé Rosario. Y sumó que las multas van a depender de lo que decida el Tribunal de Faltas pero que, de mínima, la penalización económica será de unos 3 millones de pesos, además del retiro de la licencia de conducir y la inhabilitación para manejar.

"Esperamos que este sea un caso ejemplar. Lo más importante es que esta persona se reeduque: tiene que hacer un curso y tareas comunitarias. Hay que retirarle la licencia e inhabilitarlo por un tiempo considerable", finalizó.