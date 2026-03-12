La Capital | La Ciudad | zona oeste

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Un conductor fue abordado por agentes de Tránsito por cometer múltiples infracciones a plena luz del día. A cuánto ascendería la sumatoria de multas

12 de marzo 2026 · 12:28hs
En la zona oeste de Rosario, una Ford Ranger fue interceptada por la policía mientras circulaba a contramano en horario escolar y se descubrió que el conductor tenía altos niveles de alcohol en sangre.

La escena de una camioneta a contramano en zona oeste derivó en la comprobación de múltiples infracciones cometidas por el conductor del vehículo, quien no sólo no tenía licendia de conducir y no respetaba el sentido de las calles sino que, además, se constató que tenía casi 2 gramos de alcohol en sangre poco antes de las 8.

Agentes municipales intervinieron este miércoles a las 7.40 en el caso de una persona que manejaba con 1,98 gramos de alcohol en sangre. El hecho ocurrió en Río de Janeiro y Riobamba, donde la Policía detectó un vehículo que circulaba a contramano y alertó al personal de la Dirección General de Tránsito.

El conductor, indicaron desde el municipio, manejaba una camioneta Ford Ranger y fue sometido de inmediato al test de alcoholemia, que dio por resultado un grado de alcohol en sangre muy elevado: 1,98 gramos por litro. También se detectó que no tenía licencia para conducir.

De acuerdo a las normas vigentes, los agentes enviaron de inmediato el vehículo al corralón municipal. En tanto, todas las actuaciones serán remitidas al Tribunal de Faltas, que deberá decidir ahora cuál es la sanción que recaerá sobre el conductor del vehículo.

Multas y retiro de la licencia de conducir

El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, afirmó: "Necesitamos tomar conciencia y ser responsables a la hora de manejar. Conductas de este tipo ponen en riesgo la vida de cualquier persona y no lo vamos a permitir".

Por su parte, el subsecretario de Control, Ezequiel Brocchi, afirmó que no tienen constancia desde qué hora el conductor venía manejando bajo los efectos del alcohol y resaltó que por tratarse del horario escolar, podría haber desatado una tragedia.

"Son tres faltas gravísimas, no sólo el alcohol en sangre sino que, además, venía a contramano y sin licencia", expresó a Telefé Rosario. Y sumó que las multas van a depender de lo que decida el Tribunal de Faltas pero que, de mínima, la penalización económica será de unos 3 millones de pesos, además del retiro de la licencia de conducir y la inhabilitación para manejar.

"Esperamos que este sea un caso ejemplar. Lo más importante es que esta persona se reeduque: tiene que hacer un curso y tareas comunitarias. Hay que retirarle la licencia e inhabilitarlo por un tiempo considerable", finalizó.

Los odontólogos reciben sumas ínfimas y a tres meses por los trabajos que realizan para afiliados de Pami. 

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Los celulares quedarán prohibidos dentro del aula.

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"

Dos días, 90 stands y 140 editoriales independientes en el CEC. 

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

arranco la reconversion de la antigua residencia del opus dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

