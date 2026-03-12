La Capital | Zoom | Lollapalooza

Lollapalooza Argentina 2026: información sobre el predio, artistas, extras y horarios

El megafestival de música se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro con más de 100 artistas. También se podrá ver por streaming

12 de marzo 2026 · 12:38hs
Este 2026 se celebrará la undécima edición del Lollapalooza en Argentina

Este 2026 se celebrará la undécima edición del Lollapalooza en Argentina

El Lollapalooza Argentina 2026 llega al Hipódromo de San Isidro y se espera que lleguen miles de fanáticos durante tres jornadas, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo. El festival reúne a más de 100 artistas y vuelve a posicionarse como uno de los eventos musicales más convocantes de la región.

Las puertas del predio abrirán a las 12.30 durante los tres días del evento. La programación incluye figuras internacionales como Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, junto con artistas argentinos como Paulo Londra, Turf, Soledad Pastorutti y Ratones Paranoicos.

Esta edición marca la undécima realización del festival en el país y mantiene su propuesta de música, arte y experiencias culturales. En 2025, el evento reunió cerca de 300.000 personas durante el fin de semana.

Cómo es el predio del Lollapalooza: accesos y servicios

El festival se desarrollará en el Hipódromo de San Isidro, que cuenta con múltiples escenarios y espacios temáticos. Entre las principales novedades de 2026 aparece la renovación del escenario Perry’s, dedicado a la música electrónica y urbana. La organización lo rediseñó con un formato inmersivo y circular, con pantallas y luces que rodean al público para generar una experiencia de sonido en 360 grados.

También se reorganizó el espacio Kidzapalooza, destinado a los más chicos. El área pasó al centro del predio y ofrece espectáculos musicales, juegos y diversas actividades.

Otra de las incorporaciones es la Zona de Relax, un espacio con áreas verdes, sombra y lugares de descanso para quienes buscan una pausa durante el festival.

>> Leer más: Lollapalooza Argentina 2026: en cuestión de minutos, se agotaron las primeras entradas

El evento contará con tres accesos peatonales: Avenida Santa Fe 35, Av. Márquez 700 (esquina Tellier) y Av. Márquez 900 (esquina Aphalo). Por otro lado, el acceso vehicular a los estacionamientos se realizará por: Av. Márquez y Fleming o Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.

El predio contará con ingreso preferente para personas con discapacidad. Allí habrá carritos de asistencia, tarimas adaptadas, baños especiales, protección auditiva y personal de apoyo.

Lollapalooza Argentina 2026: el line up del fin de semana

Viernes 13 de marzo

Tyler The Creator, Katseye, Turf, Royel Otis, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, DJO, Danny Ocean, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Gordo, Mora Fisz, Little Boogy, Easykid y Jero Jones.

Sábado 14 de marzo

Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Ángela Torres, Soledad Pastorutti, TV Girl, Six Sex, Amigo de Artistas, 2hollis + Rommulas, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histories, TIMØ, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

Domingo 15 de marzo

Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., Horsegiirl, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, Ryan, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Blood Orange, Ruel y Reybruja.

Cómo ver Lollapalooza Argentina 2026 en vivo

Quienes no puedan asistir al festival podrán seguir los shows en vivo a través de streaming.

La transmisión oficial estará a cargo de Flow, que emitirá los conciertos desde distintos escenarios y permitirá verlos en Smart TV, celulares, tablets, computadoras o decodificadores.

Los canales habilitados para seguir el festival serán: 605, 606, 607 y 608. Para acceder, se requiere tener contratado el servicio de la plataforma.

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

