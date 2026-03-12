Lollapalooza Argentina 2026: información sobre el predio, artistas, extras y horarios

El Lollapalooza Argentina 2026 llega al Hipódromo de San Isidro y se espera que lleguen miles de fanáticos durante tres jornadas, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo. El festival reúne a más de 100 artistas y vuelve a posicionarse como uno de los eventos musicales más convocantes de la región.
Las puertas del predio abrirán a las 12.30 durante los tres días del evento. La programación incluye figuras internacionales como Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, junto con artistas argentinos como Paulo Londra, Turf, Soledad Pastorutti y Ratones Paranoicos.
Esta edición marca la undécima realización del festival en el país y mantiene su propuesta de música, arte y experiencias culturales. En 2025, el evento reunió cerca de 300.000 personas durante el fin de semana.
Cómo es el predio del Lollapalooza: accesos y servicios
El festival se desarrollará en el Hipódromo de San Isidro, que cuenta con múltiples escenarios y espacios temáticos. Entre las principales novedades de 2026 aparece la renovación del escenario Perry’s, dedicado a la música electrónica y urbana. La organización lo rediseñó con un formato inmersivo y circular, con pantallas y luces que rodean al público para generar una experiencia de sonido en 360 grados.
También se reorganizó el espacio Kidzapalooza, destinado a los más chicos. El área pasó al centro del predio y ofrece espectáculos musicales, juegos y diversas actividades.
Otra de las incorporaciones es la Zona de Relax, un espacio con áreas verdes, sombra y lugares de descanso para quienes buscan una pausa durante el festival.
El evento contará con tres accesos peatonales: Avenida Santa Fe 35, Av. Márquez 700 (esquina Tellier) y Av. Márquez 900 (esquina Aphalo). Por otro lado, el acceso vehicular a los estacionamientos se realizará por: Av. Márquez y Fleming o Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.
El predio contará con ingreso preferente para personas con discapacidad. Allí habrá carritos de asistencia, tarimas adaptadas, baños especiales, protección auditiva y personal de apoyo.
Lollapalooza Argentina 2026: el line up del fin de semana
Viernes 13 de marzo
Tyler The Creator, Katseye, Turf, Royel Otis, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, DJO, Danny Ocean, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Gordo, Mora Fisz, Little Boogy, Easykid y Jero Jones.
Sábado 14 de marzo
Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Ángela Torres, Soledad Pastorutti, TV Girl, Six Sex, Amigo de Artistas, 2hollis + Rommulas, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histories, TIMØ, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.
Domingo 15 de marzo
Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., Horsegiirl, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, Ryan, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Blood Orange, Ruel y Reybruja.
Cómo ver Lollapalooza Argentina 2026 en vivo
Quienes no puedan asistir al festival podrán seguir los shows en vivo a través de streaming.
La transmisión oficial estará a cargo de Flow, que emitirá los conciertos desde distintos escenarios y permitirá verlos en Smart TV, celulares, tablets, computadoras o decodificadores.
Los canales habilitados para seguir el festival serán: 605, 606, 607 y 608. Para acceder, se requiere tener contratado el servicio de la plataforma.