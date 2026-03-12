Doble eliminación en "MasterChef Celebrity": quiénes son los seis finalistas del reality

En una gala cargada de emoción, dos participantes muy queridos abandonaron la competencia tras un desafío con pulpo

Dos participantes quedaron eliminados de "MasterChef Celebrity" y ya se definieron los finalistas

El reality show de cocina en el que las celebridades pelean por un premio está a pocos días de terminar. En las últimas galas de " MasterChef Celebrity" hubo dos eliminaciones de concursantes muy queridos, y con ello se dieron a conocer quiénes son los finalistas de la temporada.

El reality, desde que comenzó en octubre de 2025, tuvo de todo: salidas voluntarias, renuncias, dobles eliminaciones, escándalos y romances ocultos. Los televidentes lograron encariñarse con los influencers, periodistas y famosos que participaron del programa, e incluso con los jurados que acompañaron cada noche en un nuevo reto de cocina.

Sin embargo, el show está llegando a su final y, en la última gala de eliminación, quedaron fuera de competencia dos participantes. La noche estuvo cargada de emoción y lágrimas al despedir a dos de las figuras más queridas por sus compañeros y por el jurado.

Con este panorama, ya quedaron definidos quiénes son los finalistas del certamen: uno de los seis se consagrará campeón de la temporada de MasterChef Celebrity.

Doble eliminación en "MasterChef Celebrity"

El desafío de la noche del miércoles de eliminación consistió en preparar un plato con pulpo. Los tres platos menos valorados por el jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, fueron los de Evangelina Anderson, Cachete Sierra y Maxi López.

En este sentido, hacia el final de la noche los jurados inclinaron la balanza a favor de Maxi López, por lo que Evangelina Anderson y Cachete Sierra quedaron fuera del programa y sin la posibilidad de convertirse en finalistas.

La despedida de los participantes estuvo cargada de emoción, ya que se trataba de dos de los concursantes más queridos del certamen.

“Los vi abrazados y es una imagen muy linda, un llanto para afuera, uno para adentro… No es solamente el resultado de hoy, es todo el esfuerzo que pusieron, así que sigan cocinando y gracias por haber pasado por acá”, dijo Donato al ver la emoción de los participantes.

Por su parte, Martitegui les dio una devolución personal a cada uno sobre su recorrido en el programa.

Paralelamente, Damián Betular también les dedicó unas palabras de apoyo: “Seis meses juntos, con días buenos y días malos… son dos personas que vamos a extrañar muchísimo. Estos días que quedan son pocos, pero se va a sentir su ausencia”.

Luego llegó el turno de los participantes de despedirse del jurado.

“Quiero que sepan que esta etapa me la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida”. Además, agregó que le hizo muy bien participar del reality en una etapa difícil de su vida. Cabe recordar que su paso por el programa coincidió con su reciente separación tras más de diez años de relación con Martín Demichelis.

Cachete, por su parte, invadido por las lágrimas, agradeció el trato recibido durante el reality y confesó su frustración por la eliminación: “Es un programa que desde que entrás hasta que te vas te tratan muy bien. Me duele porque me gusta competir; siempre que laburo lo hago para dar lo mejor. Hoy no sé qué pasó, un plato mal te deja afuera y lamentablemente fue hoy”.

Quiénes son los finalistas de "MasterChef Celebrity"

De esta manera, los seis finalistas de MasterChef Celebrity quedaron definidos.

Los participantes que continúan en carrera por el título son Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín y La Reini.