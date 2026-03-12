La Capital | Zoom | CA7RIEL

Ca7riel y Paco Amoroso reclutaron a otro cómplice para sus locuras: Jack Black

Después de la colaboración de Sting, el músico y actor de Hollywood Jack Black es el invitado de "Goo Goo Ga Ga", nuevo adelanto del disco "Free Spirits"

Ca7riel y Paco Amoroso ya habían lanzado su "Free Spirit Wellness Center", un "centro de bienestar" que dieron a conocer nada menos que junto a una de las personalidades musicales más importantes de las últimas cinco décadas: Sting. Y ahora dieron un paso más en sus locuras musicales y presentaron "imágenes reales de pacientes realizando un paso clave en este proceso de restructuración interna: el renacimiento criocerebral". Y es entonces cuando aparece, envuelto en una toalla y bajo el vapor que emana una cámara de crioterapia, el músico y actor de Hollywood Jack Black.

El dúo argentino, que tuvo un repentino pico de popularidad y en los últimos años mostró un abrumador crecimiento internacional, presenta "Goo Goo Ga Ga", otro adelanto de su nuevo disco, "Free Spirits", previsto para el 19 de marzo.

El nuevo single fue anunciado a través de un video conceptual ambientado en el universo ficticio del "Free Spirits Wellness Center", el marco estético y narrativo que la dupla viene construyendo como eje de esta nueva etapa.

Jack Black es recordado mayormente por haber protagonizado películas como “Escuela de rock” y “Nacho Libre”, y también incursionó en la música como cantante a partir de algunos de sus filmes, como en “The Super Mario Bros. Movie” y en “A Minecraft Movie”. Pero antes de eso ya tenía su propia banda de rock, Tenacious D, con la que lanzó varios discos e incluso una miniserie animada y una película repleta de cameos de personalidades de la música y la actuación, como Ronnie James Dio, Meat Loaf, Ben Stiller, Tim Robbins, John C. Reilly y Dave Grohl haciendo de Satanás.

Ca7riel y Paco Amoroso reclutaron a otro cómplice para sus locuras: Jack Black

