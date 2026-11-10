El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

En el Parque convirtió pocos tantos, pero algunos fueron importantes. Él quiso seguir en el rojinegro, pero no lo quisieron

El ex Newell's Carlos Cocoliso González la rompe en Independiente del Valle, donde lleva 18 goles en la temporada.

Después de mucho tiempo, Newell's atraviesa días serenos y disfruta de su clasificación a la ronda final del torneo Clausura, en la que por los octavos de final se enfrentará a Gimnasia y Esgrima en La Plata. Será la primera vez que juegue esta instancia desde que se usa el formato.

El equipo del Parque empezó la temporada apremiado por la lucha para seguir en la Liga Profesional y, desde la llegada de Frank Kudelka, consiguió el objetivo de permanecen el la élite del fútbol argentino y, de yapa, de clasificarse a los playoffs.

En Newell's se nota especialmente la mano de Kudelka, un entrenador experimentado que ya pasó muchas veces a lo largo de su carrera por situaciones apremiantes. El equipo tiene su sello, consigue puntos aunque no siempre juegue bien y por eso hoy goza de un presente medianamente alentador.

Matías Cóccaro, el único delantero que la mete

Pero Kudelka consiguió los objetivos con un plantel que, a pesar de los logros, tiene algunos déficits. Y uno de ellos es el de un centrodelantero goleador.

El único de los integrantes del plantel que juegan en esa posición que marcó goles es Matías Cóccaro, quien a pesar de sus recurrentes problemas físicos consiguió anotar cinco veces desde que viste la casaca rojinegra, entre ellas a Central en el Gigante. Ese tanto le dio el empate al equipo del Parque en el clásico rosarino.

El resto de los goles fueron marcados por mediocampistas y defensores, con lo que claramente Newell's tiene un déficit en materia de delanteros goleadores.

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El ex-Newell's que rompe redes

La paradoja es que en diciembre de 2025 el equipo del Parque dejó ir a un delantero que, sin bien no había marcado muchos goles, había hecho tantos importantes durante aquella temporada. Se trata de Carlos Cocoliso González, quien expresó públicamente su deseo de seguir en Newell's aunque el club no lo escuchó.

Cocoliso González recaló entonces en Independiente del Valle de Ecuador, que acaba de obtener el bicampeonato de la Liga Pro de ese país. Y el delantero paraguayo fue clave para ello, sobre todo en la última conquista.

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González convirtió 11 goles en el campeonato ecuatoriano esta temporada, apenas cinco menos que el goleador de la temporada (Franco Posse). Además, el futbolista paraguayo conquistó siete tantos en la Copa Libertadores 2026 y es el segundo goleador del certamen, con dos tantos menos que su compatriota Álex Arce.Aunque Independiente del Valle ya quedó eliminado de la Copa, Cocoliso tiene posibilidades de mantener esa posición si el argentino José Manuel López, del Palmeiras, no convierte tres tantos en la final ante Estudiantes.

Cocoliso parece haber encontrado su lugar en el mundo en Independiente del Valle, donde además es muy querido por los hinchas del equipo. En Newell's todavía hay quienes lo extrañan.