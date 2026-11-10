La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

El paraguayo Juan Espínola se encuentra a préstamo en Barracas Central, pero sufrió un problema físico que lo obligó a ser operado durante el de semana

Newell's se mantiene enfocado en los playoffs del torneo Clausura que comenzarán el fin de semana del 22 de noviembre, pero con ellos llegará el final de la temporada. Una vez que la Lepra finalice su participación, el plantel tendrá sus vacaciones y se comenzará a definir el nuevo armado del equipo para el 2027 .

En la última fecha de la fase regular, el conjunto rojinegro recibió una noticia que generará incertidumbre de cara al mercado de pases que se aproxima. Este lunes, Barracas Central confirmó la lesión de Juan Espínola, que fue cedido por la Lepra .

El arquero paraguayo ocupó el arco del Guapo en las últimas dos jornadas tras la lesión de Marcelo Miño, que fue titular durante la gran parte del campeonato y sufrió un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Espínola tuvo su oportunidad con Barracas, pero en el encuentro ante Racing por la fecha 16 padeció una rotura total del tendón rotuliano, por lo que informaron mediante un parte médico que fue operado con éxito y que iniciará una recuperación que podría ir desde los seis hasta los 12 meses fuera de las canchas.

Espínola tuvo un breve paso por Newell's, pero su pase todavía pertenece a la Lepra.

El paso de Espínola por Newell's

A mediados de 2025, Espínola llegó a Newell's de la mano del Ogro Fabbiani, quien empujó para que el paraguayo sea su arquero titular en el segundo semestre tras la salida de Keylor Navas.

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Durante ese torneo Clausura, el guaraní fue titular todo el campeonato y tuvo un rendimiento irregular, con algunas buenas actuaciones y otros bajos rendimientos que demostraron cierta fragilidad.

Finalmente, se marchó a inicios de este 2026 a préstamo a Barracas, debido a que la dirigencia leprosa buscaba liberar cupos de extranjeros y además había incorporado a Gabriel Arias, quien también perdió su lugar en el equipo titular a manos de Josué Reinatti. El acuerdo con el Guapo fue por un año, por lo que Espínola debería regresar a Newell’s en enero.