Valentino Merlo emocionó a miles de jóvenes en la vigilia del Papa y vivió un cruce muy particular

El artista rosarino participó de la jornada en Palermo, cantó ante una multitud y protagonizó un momento con un sacerdote que conoció en la escuela

Valentino Merlo cantó en la previa de la llegada del Papa León XIV al Monumento de los Españoles

Valentino Merlo fue uno de los protagonistas de la vigilia que encabezó León XIV este martes en el Monumento de los Españoles , en el barrio porteño de Palermo. Ante miles de jóvenes, el artista de 17 años interpretó algunos de sus éxitos y protagonizó un inesperado reencuentro con Claudio Castricone, el obispo que había sido sacerdote en su escuela.

La presentación formó parte de las actividades musicales que acompañaron la previa del encuentro del Pontífice con jóvenes de todas las edades de distintos puntos del país. La jornada reunió a una multitud y combinó música, testimonios y momentos de oración. Durante su actuación, el cantante rosarino interpretó canciones como " Si un día estás sola", "Hoy" y "Tierra Zanta".

Hubo otros artistas en la previa. Hubo actuaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Banuev y Tati Domínguez, entre otros artistas.

Uno de los momentos musicales más destacados de la noche llegó con la interpretación de "Zona de promesas". Miles de personas iluminaron el Monumento de los Españoles con las luces de sus teléfonos celulares y acompañaron la canción mientras caía la noche.

El Papa encabezó la vigilia en el Monumento de los Españoles. Durante su intervención, León XIV agradeció la participación de los músicos y destacó el aporte artístico de la jornada: "Gracias por la música".

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El emotivo reencuentro de Valentino Merlo con el cura de su escuela

Uno de los momentos más destacados de la presentación ocurrió cuando Valentino reconoció entre las autoridades eclesiásticas a Claudio Castricone, quien había sido su sacerdote durante su etapa escolar.

Al finalizar su actuación, el cantante se acercó al religioso y ambos se fundieron en un abrazo que sorprendió a los presentes y a quienes seguían la transmisión del encuentro.

"Me acaba de pasar algo increíble. Era el cura de mi escuela, no lo puedo creer!", expresó Merlo ante los micrófonos, visiblemente emocionado.

Castricone también recordó su vínculo con el artista: "Yo lo conocí en la secundaria, lo hacíamos cantar en todos los actos. ¡Valentino, vamos para adelante!".