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Un canalla mundialista: el jugador de Central fue citado por la selección argentina sub-17

Diego Placente entregó la lista de convocados para la Copa del Mundo juvenil que se disputará en Qatar e incluyó a un defensor auriazul en la nómina

11 de noviembre 2026 · 12:46hs
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Álvaro Güich debutó con Central en agosto

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Álvaro Güich debutó con Central en agosto, en la victoria 1 a 0 ante Barracas.

Las inferiores de Rosario Central aportaron varios futbolistas para las juveniles de la selección argentina durante los últimos años, y este miércoles se confirmó que un canalla estará presente en el Mundial sub-17. Diego Placente entregó la lista albiceleste e incluyó a Álvaro Güich, zaguero que ya hizo su debut en primera división.

El combinado nacional juvenil será uno de los 48 equipos participantes en la Copa del Mundo sub-17 que se llevará a cabo en el Complejo Aspire Zone de Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Argentina integrará el grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca, con el mismo formato que se disputó el Mundial 2026 de la mayor en Norteamérica. Los dos primeros de cada una de las 12 zonas, más los ocho mejores terceros, avanzarán a la instancia de 16avos de final.

Güich disputará el Mundial sub-17 con la selección argentina.

Güich disputará el Mundial sub-17 con la selección argentina.

Por su parte, Güich tendrá la oportunidad de mostrarse en el escenario internacional. El defensor central forma parte del plantel superior canalla e hizo su estreno absoluto en la máxima categoría el pasado 16 de agosto en la victoria 1 a 0 del equipo de Jorge Almirón como visitante ante Barracas, cuando ingresó desde el banco a los 15 minutos del segundo tiempo.

>> Leer más: El ex-Central que se despidió de su gente y está a pocas horas de colgar los botines

En tanto, la selección argentina sub-17 tendrá su debut en el Mundial el próximo jueves 19 de noviembre a las 13 ante Australia. En la segunda fecha, enfrentará a Mozambique el domingo 22 y cerrará el grupo frente a Dinamarca el miércoles 25.

Los convocados al Mundial sub-17

  • Valentín Reigia - Argentinos Juniors
  • Thiago Parga - Huracán
  • Kevin Báez - Aldosivi
  • Thiago Pérez - Huracán
  • Julio Coria - Boca Juniors
  • Álvaro Güich - Rosario Central
  • Mateo Mendizabal - Banfield
  • Bautista Giménez - River Plate
  • Simón Escobar - Vélez Sarsfield
  • Alex Cardozo - Lanús
  • Matheo Machuca - Independiente
  • Galo Escobar - River Plate
  • Benjamin Vallejo - Vélez Sarsfield
  • Marcos Ortiz - Belgrano
  • Giovanni Baroni - Talleres
  • Mateo Sánchez - Boca Juniors
  • Alan Alcaraz - Argentinos Juniors
  • Facundo Salinas - Vélez Sarsfield
  • Emiliano Barrionuevo - Boca Juniors
  • Tobias Goytía - River Plate
  • Juan Policella - Vélez Sarsfield

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