Un canalla mundialista: el jugador de Central fue citado por la selección argentina sub-17 Diego Placente entregó la lista de convocados para la Copa del Mundo juvenil que se disputará en Qatar e incluyó a un defensor auriazul en la nómina 11 de noviembre 2026 · 12:46hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital Álvaro Güich debutó con Central en agosto, en la victoria 1 a 0 ante Barracas.

Las inferiores de Rosario Central aportaron varios futbolistas para las juveniles de la selección argentina durante los últimos años, y este miércoles se confirmó que un canalla estará presente en el Mundial sub-17. Diego Placente entregó la lista albiceleste e incluyó a Álvaro Güich, zaguero que ya hizo su debut en primera división.

El combinado nacional juvenil será uno de los 48 equipos participantes en la Copa del Mundo sub-17 que se llevará a cabo en el Complejo Aspire Zone de Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Argentina integrará el grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca, con el mismo formato que se disputó el Mundial 2026 de la mayor en Norteamérica. Los dos primeros de cada una de las 12 zonas, más los ocho mejores terceros, avanzarán a la instancia de 16avos de final.

Güich disputará el Mundial sub-17 con la selección argentina. Sebastián Suárez Meccia / La Capital Por su parte, Güich tendrá la oportunidad de mostrarse en el escenario internacional. El defensor central forma parte del plantel superior canalla e hizo su estreno absoluto en la máxima categoría el pasado 16 de agosto en la victoria 1 a 0 del equipo de Jorge Almirón como visitante ante Barracas, cuando ingresó desde el banco a los 15 minutos del segundo tiempo.

>> Leer más: El ex-Central que se despidió de su gente y está a pocas horas de colgar los botines En tanto, la selección argentina sub-17 tendrá su debut en el Mundial el próximo jueves 19 de noviembre a las 13 ante Australia. En la segunda fecha, enfrentará a Mozambique el domingo 22 y cerrará el grupo frente a Dinamarca el miércoles 25. #U17WC Convocados para disputar el Mundial Sub 17 de Qatar



https://t.co/P0s0j9yJrK pic.twitter.com/PWuEkzj93B — Selección Argentina (@Argentina) November 11, 2026 Los convocados al Mundial sub-17 Valentín Reigia - Argentinos Juniors

Thiago Parga - Huracán

Kevin Báez - Aldosivi

Thiago Pérez - Huracán

Julio Coria - Boca Juniors

Álvaro Güich - Rosario Central

Mateo Mendizabal - Banfield

Bautista Giménez - River Plate

Simón Escobar - Vélez Sarsfield

Alex Cardozo - Lanús

Matheo Machuca - Independiente

Galo Escobar - River Plate

Benjamin Vallejo - Vélez Sarsfield

Marcos Ortiz - Belgrano

Giovanni Baroni - Talleres

Mateo Sánchez - Boca Juniors

Alan Alcaraz - Argentinos Juniors

Facundo Salinas - Vélez Sarsfield

Emiliano Barrionuevo - Boca Juniors

Tobias Goytía - River Plate

Juan Policella - Vélez Sarsfield