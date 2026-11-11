Luto en el fútbol: falleció Carlos Babington, uno de los grandes de la historia de Huracán Uno de los máximos ídolos del Globo como futbolista y que se consagró campeón del Metropolitano de 1973 falleció este miércoles, a los 77 años 11 de noviembre 2026 · 12:01hs

Fútbol de luto. Carlos Alberto Babington, uno de los emblemas de Huracán como jugador, pero cuestionado como dirigente.

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Carlos Alberto Babington, uno de los grandes nombres de la historia de Huracán. Ídolo del Globo como futbolista y entrenador, luego fue criticado durante su gestión como presidente del club por su defectuosa gestión. El exjugador dejó una huella profunda en lo futbolístico en la institución de Parque Patricios y también tuvo su paso por la selección argentina. Tenía 77 años.

Babington nació en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949 y construyó una extensa trayectoria vinculada al fútbol. Su talento como mediocampista ofensivo, su capacidad técnica y su creatividad lo convirtieron en una de las figuras del equipo que conquistó el torneo Metropolitano de 1973, una de las páginas más recordadas de la historia quemera. Para el que lo vio jugar, fue el más grande de todos los tiempos en el Globo.

El Globo fue el único club argentino en el que jugó durante su carrera profesional. Después de su etapa en Parque Patricios, continuó su recorrido en el exterior, con pasos por el fútbol internacional y una etapa en Junior de Barranquilla, donde recibió el apodo de El Lord del Fútbol y puso fin a su carrera como jugador.

El talentoso zurdo que brilló en el fútbol local también representó a la Selección Argentina, con la que disputó el Mundial de Alemania 1974, en el que anotó un gol en cinco presentaciones, pero eso no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto nacional en la segunda fase. >>Leer más: Cuando quiso rescindir con Tiro Federal se llevó una sorpresa: "El presidente me pidió que pagara el contrato" Su recorrido como técnico Luego de haber decidido ponerle punto final a su carrera como jugador, Babington inició una extensa carrera como director técnico. Dirigió a Platense, Banfield, Racing, River, León de México, Chacarita y Huracán, aunque su vínculo más especial volvió a estar relacionado con el club de sus amores.