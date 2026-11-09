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El papa León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un contundente mensaje sobre la discapacidad

De visita en Argentina, el papa León XIV sentenció: “El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”. Cantó Abel Pintos

9 de noviembre 2026 · 10:01hs
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El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

El papa León XIV llegó este lunes al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, en una de las actividades centrales de su visita a la Argentina y dejó fuertes definiciones sobre la discapacidad.

El Pontífice arribó a bordo del papamóvil y fue recibido en la entrada del predio por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Miles de personas se acercaron desde la madrugada para participar del encuentro. Entre aplausos, banderas y muestras de gratitud, una multitud recibió al Papa en el establecimiento, donde viven más de 400 personas con discapacidad. El pontífice saludó a cientos de fieles y se emocionó al ingresar a la institución y escuchar los testimonios de dos residentes.

Otro de los puntos destacados de la actividad estuvo a cargo de Abel Pintos, quien abrió su show con “La Llave”.

Papa León XIV: “El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”

En su discurso, agradeció las palabras de monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, y del hermano Jorge Silanes, director del centro, además de los testimonios de dos asistidas de la institución, Marta y Norma. A partir de ahí, estructuró su reflexión en torno a la figura de San Luis Orione, fundador de la congregación, quien bautizó a este tipo de instituciones como “ciudad de la caridad”. Con esa idea como punto de partida, el Pontífice trazó un paralelismo con tres ciudades donde, según explicó, Jesús experimentó el amor fraterno: Belén, Nazaret y Betania.

Sobre Belén sostuvo que allí “se respira el amor a la vida” y que ese amor “hace que la fría pobreza del entorno se transforme en calor de hogar”. De Nazaret destacó el aprendizaje del trabajo y la integración social, mientras que definió a Betania como el lugar que “ayuda a salir del individualismo” y permite sentirse amado. “Lugares así hacen sentir a las personas recibidas, cuidadas y queridas tal cual son”, señaló el Papa, en referencia directa al testimonio de Norma durante el encuentro.

El Pontífice recurrió además a una declaración de su predecesor, san Juan Pablo II, pronunciada en 1980 durante un Ángelus en Osnabrück dirigido a personas con discapacidad. Según la cita reproducida por León XIV, Juan Pablo II había afirmado que el amor de Dios “es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida” y que quienes padecen algún impedimento físico o espiritual “deben reconocerse como amigos de Jesús, como amados especialmente por Él”. También retomó un concepto de su reciente carta encíclica Magnifica humanitas, en la que describe la construcción de la “civilización del amor” como “una construcción más lenta, menos visible y menos llamativa” que otro tipo de obras, pero igualmente valiosa.

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Hacia el final de su discurso, el Papa expresó un deseo concreto para el país: que Argentina logre que “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”. En ese sentido, convocó a miles de jóvenes a sumarse como voluntarios a este tipo de obras. “¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad!”, expresó el Pontífice, para luego preguntar de forma directa a los presentes si ellos mismos no podían serlo.

León XIV cerró su intervención con una mención a la capilla del centro, donde se conserva la reliquia del corazón de Don Orione, sacerdote italiano canonizado en 2004 por Juan Pablo II. El Papa recordó que ese corazón incorrupto “continúa recordándonos que la caridad salvará al mundo” y citó un fragmento de la homilía de canonización, en la que Juan Pablo II había descrito al fundador de la congregación como “este estratega de la caridad”. Por último, pidió a los presentes que el Señor modele sus corazones “a semejanza del suyo: ardientes en la caridad, bondadosos en la paciencia y perseverantes en la humildad”.

Director de Don Orione: "Su presencia nos llena de consuelo"

Jorge Silanes, director del Cottolengo de Don Orione, recibió con “honda alegría” al Papa León XIV y expresó: “Este lugar se viste de fiesta para recibirlo y tener un encuentro profundo con usted”.

“En este pequeño Cottolengo se vive alegremente, se reza, se trabaja en la medida que lo permiten las fuerzas, se ama a dios y se sirve a los pobres. Su presencia nos llena de consuelo y renueva nuestras fuerzas. Gracias por señalarnos el camino y recorrerlo junto a los más vulnerables, por ser voz de los que no tienen voz”, dijo Silanes frente al Papa.

Obispo de Lomas de Zamora: "Lo recibimos con inmensa alegría y esperanza"

"Querido Santo Padre, agradecemos profundamente su visita a nuestra patria", enfatizó el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Rubén Lugones. Y notablemente emocionado expresó: "Los fieles de esta iglesia local lo recibimos con inmensa alegría y esperanza. Estamos profundamente felices y agradecidos a Dios de tenerlo entre nosotros. Bienvenido Santo Padre a la Diócesis de Lomas de Zamora".

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En ese marco, el obispo expresó: "Iniciar su visita pastoral entre los más vulnerables es plenamente coherente con sus palabras en Magnifica Humanitas. Nos demuestra con el ejemplo que no debemos temer ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo para que la piedra desechada, los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños, se conviertan en piedras angulares sobre las cuales se pueda edificar un hogar común sólido y hospitalario".

La situación de la discapacidad en Argentina

Un informe publicado por Chequeado, a partir de datos oficiales y un análisis presupuestario de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), expuso algunos de los principales cambios en el sistema durante la gestión de Javier Milei.

Entre 2023 y septiembre de 2026, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez cayó un 5,9%, hasta alcanzar los 1,14 millones. También se redujo el poder adquisitivo de esas prestaciones: el monto promedio perdió un 15,9% real durante el período, pese a que en los primeros nueve meses de 2026 registró una mejora del 1,9%.

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Otro de los puntos señalados es el Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura médica y acceso a tratamientos y medicamentos a titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con obra social. Según el análisis de ACIJ, el Presupuesto 2027 prevé para ese programa una reducción del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción un proyecto para establecer un nuevo régimen permanente de discapacidad, que deberá completar su tratamiento en el Senado.

La visita al Cottolengo Don Orione pone así en primer plano la realidad de las personas con discapacidad, sus derechos y las condiciones de atención y acompañamiento que necesitan.

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