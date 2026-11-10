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Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: renunció el presidente y quedó a cargo de un vocal

La comisión directiva aceptó la dimisión del titular, el secretario y el tesorero, entre otros miembros de la CD

10 de noviembre 2026 · 15:15hs
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Una de las formaciones de Argentino esta temporada. El Salaíto quería el ascenso pero tuvo un mal año y estuvo al borde de la desafiliación por un año.

Gentileza: Prensa Argentino

Una de las formaciones de Argentino esta temporada. El Salaíto quería el ascenso pero tuvo un mal año y estuvo al borde de la desafiliación por un año.

Argentino, el club del barrio Sarmiento que juega en el ascenso de la AFA, acaba de cerrar una pésima temporada futbolística y ahora se complicó también a nivel institucional, ya que el presidente y otros directivos renunciaron y la entidad quedó a cargo de un vocal, que conducirá a la institución hasta agosto de 2029.

El Salaíto comenzó la temporada en la Primera C de la AFA con la ilusión de pelear por el ascenso, pero rápidamente ese sueño se diluyó por los malos resultados. Hacia el final del año, todo empeoró y el equipo estuvo al borde de quedar desafiliado por una temporada.

Es que Argentino quedó último en su zona en el campeonato de la Primera C y tuvo que jugar primero un desempate con Muñiz (último en el otro grupo) y luego una reválida contra un equipo del Regional Amateur. Al final ganó por penales y así se aferró al certamen de la cuarta categoría del fútbol argentino.

La mala campaña, la ilusión hecha trizas y el final de temporada con la soga al cuello dejaron secuelas en el Albo. La crisis desembocó en la renuncia del presidente, Daniel Mariatti, y de otros directivos, entre ellos el secretario y el tesorero. Ahora la comisión directiva aceptó las renuncias y designó a un nuevo titular.

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Quién es el nuevo titular de Argentino

Se trata de Juan Mateo Chulich, quien asumirá la conducción del Salaíto hasta agosto de 2029. Chulich se desempeñaba como vocal de la comisión directiva desde hace ocho años.

El propio club dio a conocer la novedad a través de un comunicado, firmado por la comisión directiva que sobrevivió al vendaval provocado por los malos resultados deportivos.

En el texto, el club reconoce sin mencionarlos explícitamente la labor de quienes dejaron la conducción del club y destaca algunos logros de la institución, más allá de la mala campaña en la Primera C.

El comunicado también hace mención a un acuerdo incumplido por parte de "autoridades municipales", que según la institución adeuda obras comprometidas hace por lo menos una década.

El comunicado de Argentino

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