Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario estudió la evolución de los cultivos y el stock bovino en la última década. El análisis a nivel departamental arroja importantes sorpresas

La superficie sembrada con cultivos de verano creció 15% en Santa Fe durante la última década, mientras el stock bovino se redujo 6% . Así lo detectó un estudio elaborado por economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario. El informe elaborado por Franco Ramseyer y Emilce Terré analizó la variación de la superficie agrícola y la actividad ganadera en los últimos diez años. El análisis a nivel departamental, refleja un comportamiento divergente entre el norte y el sur de la provincia.

Para cuantificar la superficie agrícola, los investigadores de la Bolsa consideraron la superficie sembrada con cultivos de verano, compuesta por la suma de las hectáreas cultivadas en cada departamento santafesino con algodón, arroz, girasol, maíz, maní, mijo, porotos, soja y sorgo. La campaña estival funciona como un indicador representativo del área total destinada a la agricultura, ya que los cultivos invernales suelen implantarse sobre esas mismas hectáreas en esquemas de doble cultivo.

La evolución durante la última década se registró a partir de la comparación punta a punta de las campañas 2014/15 y 2024/25, que es la última que cuenta con información desagregada para todos los cultivos a nivel departamental.

Por el lado ganadero, dado que no se dispone de una medida directa de la superficie destinada a la actividad, se utilizó el stock bovino por departamento como variable proxy de la actividad ganadera, comparando los años 2015 y 2025. Es decir, no se mide estrictamente la superficie ganadera sino las existencias.

El nuevo mapa productivo de Santa Fe

Ambos conjuntos de datos provienen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagyp). Los principales resultados del análisis son los siguientes:

- En la última década, la superficie agrícola creció 659.940 hectáreas (+15%), impulsada por el centro-norte y el oeste provincial. El aumento se concentró en los departamentos 9 de Julio (+175.745 ha), San Cristóbal (+174.500 ha), Castellanos (+87.200 ha) y General López (+83.463 ha). El único departamento en el que se observó una reducción en su superficie sembrada fue el de General Obligado (-35.600 ha). En conjunto, la superficie santafesina sembrada con cultivos de verano pasó de 4,36 a 5,02 millones de hectáreas en la última década. Ese incremento se repartió entre varios cultivos: el girasol aportó la mayor parte (+189.547 ha, 29% del total, más que duplicando su superficie), seguido por la soja (+164.673 ha, 25%), el algodón (+129.000 ha, 20%, también más que duplicada), el maíz (+95.793 ha, 15%) y el sorgo (+77.402 ha, 12%). El único cultivo de verano que redujo su área fue el arroz (-13.650 ha, -30%).

Lote con rastrojo de soja tardía, en pleno proceso de siembra de soja temprana, en el centro oeste del departamento Castellanos.

En términos de superficie total, los departamentos con mayor superficie de verano sembrada en la campaña 2024/25 fueron General López (837.383 ha, el 17% del total provincial), 9 de Julio (511.145 ha), Castellanos (457.200 ha), San Martín (390.526 ha) y San Cristóbal (349.500 ha), que en conjunto concentraron el 50,7% del área sembrada en toda la provincia.

- El stock bovino cayó en 357.589 cabezas (-6%) durante la última década, en sintonía con una fase de liquidación del ciclo ganadero. La ganadería es una actividad que se mueve en ciclos de liquidación y retención: en las fases de liquidación los productores se desprenden de sus existencias, generando un incremento de la oferta de carne en el corto plazo, mientras que en las de retención mantienen vientres para poder ampliar la oferta futura. La causa de este comportamiento cíclico de la oferta ganadera radica en el doble carácter del ganado vacuno hembra, que es simultáneamente un bien de consumo (en tanto puede faenarse inmediatamente para la producción de carne) y un bien de capital (dado que puede retenerse a las hembras para su procreación y aumento futuro de la oferta).

Retención y liquidación

En Argentina, se registró una fase de retención entre 2011 y 2018 y, a partir de 2019, una nueva fase de liquidación. En ese marco, la participación de Santa Fe en el rodeo nacional se mantuvo prácticamente estable dentro de la ventana analizada (11,9% en 2015 y 11,7% en 2025), e incluso entre 2018 y 2025 cayó menos que el promedio nacional (-2,7% frente a -7,4%), ganando participación. Es decir, a nivel provincial, la caída del rodeo acompañó la fase de liquidación iniciada en 2019 más que una pérdida estructural de peso ganadero en el agregado nacional.

Hecha esta salvedad, el comportamiento entre puntas fue marcadamente divergente entre el norte y el sur de la provincia. Las mayores caídas se concentraron en los departamentos del norte y el centro-norte: Vera (-151.291 cabezas), San Cristóbal (-122.416), 9 de Julio (-86.650), Castellanos (-58.613) y General Obligado (-47.188). En el extremo opuesto, los mayores incrementos se dieron en el sur y el este provincial: Caseros (+47.256), Garay (+33.564), Constitución (+24.370) y San Jerónimo (+23.301). Como resultado neto de estos movimientos de signo contrario, en el período considerado la provincia perdió 357.589 cabezas.

Cabe mencionar que, si bien los departamentos de Vera, San Cristóbal y 9 de Julio fueron los que mayor reducción experimentaron en su rodeo, en 2025 continuaban siendo los de mayores existencias de ganado, representando entre los tres el 37% del total provincial.

- En 18 de los 19 departamentos aumentó el área agrícola, en 10 de ellos con incremento simultáneo del stock bovino, y en 8 con disminución del rodeo. En la última década, 18 de los 19 departamentos que integran la provincia de Santa Fe registraron incrementos de superficie de verano. La única excepción fue el departamento de General Obligado, cuya área sembrada cayó un 16%, a 192.200 Ha.

Efecto cruzado

Los investigadores llamaron la atención sobre el efecto cruzado entre la variación del área sembrada (en hectáreas) y la variación del stock bovino (en cabezas). Se observa que, en 10 de los 18 departamentos en los que hubo incremento de área agrícola, hubo al mismo tiempo un incremento de stocks bovinos. Dentro de esta categoría se encuentran los departamentos de Belgrano, Caseros, Constitución, Garay, General López, La Capital, Rosario, San Javier, San Jerónimo y San Lorenzo. Conjuntamente, experimentaron en la década analizada un incremento de área de verano de 134.431 hectáreas y una suba de stocks bovinos de 178.027 cabezas.

Por otra parte, se registraron ocho departamentos en los cuales el avance de la superficie agrícola se dio junto con una reducción de los stocks bovinos. Dentro de este grupo se encuentran 9 de Julio, Castellanos, Iriondo, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo, San Martín y Vera: en total, en este grupo se registró un incremento de superficie de 561.109 ha, y una reducción del rodeo ganadero de 488.428 cabezas. Se destacan aquí, por su magnitud, los departamentos de San Cristóbal, 9 de Julio y Vera. En estos, los stocks bovinos cayeron en 122.416, 86.650 y 151.291 cabezas, al mismo tiempo que la superficie agrícola aumentó en 174.500, 175.745 y 30.510 hectáreas, respectivamente.

- Si se compara el área sembrada contra su máximo histórico, la provincia tiene margen para recuperar 666.648 hectáreas de área agrícola. Comparando el área de verano de 2024/25 de cada departamento con su propio máximo histórico (con datos desde la campaña 1969/70 en adelante), la provincia utilizó el 88% de su potencial histórico: la suma de los máximos departamentales asciende a 5,69 millones de hectáreas, frente a los 5,02 millones efectivamente sembrados, un margen de 666.648 ha. Bajo esta metodología, los departamentos con mayor potencial de crecimiento son San Jerónimo (154.910 ha por debajo de su récord, apenas al 58% de su máximo), Iriondo (102.254 ha), Belgrano (76.194 ha) y General Obligado (66.700 ha). En el extremo opuesto, 9 de Julio, Castellanos y General López alcanzaron en la campaña 2024/25 sus máximos históricos de superficie de verano.

“En definitiva, los datos muestran que la provincia de Santa Fe incrementó la superficie agrícola durante la última década, al tiempo que exhibió una disminución en el rodeo bovino, fundamentalmente en el centro-norte de la provincia, que coincide con la fase de liquidación iniciada en el año 2018”, señalaron los economistas de la Bolsa de Comercio, que destacaron igualmente que “hay potencial para que el área agrícola recupere 659.940 ha, sólo considerando tierras que ya han sido destinadas a cultivos durante las últimas décadas”.