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La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Un equipo de 13 integrantes se ubicó en la primera posición en resolución grupal de casos clínicos. Además, consiguieron tres distinciones individuales

10 de noviembre 2026 · 10:55hs
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El grupo de estudiantes de la UNR que consiguió el primer puesto en la prueba grupal.

El grupo de estudiantes de la UNR que consiguió el primer puesto en la prueba grupal.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ganaron el primer premio en la Olimpíada Académica Nacional de Estudiantes de Medicina del Ciclo Clínico, en la categoría de resolución grupal de casos clínicos. Además, consiguieron tres distinciones individuales.

El grupo está conformado por 13 estudiantes que compitieron del 5 al 8 de noviembre pasado, en Mendoza, y fue organizada por la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo). Del certamen participaron la UNR, la anfitriona y grupos de estudiantes de las universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Tucumán y Villa Mercedes.

Se trata de una participación especial porque de las últimas tres ediciones, la UNR ganó dos en el segmento de pruebas grupales. La última vez fue en 2024, cuando, además, la casa de estudios consiguió que dos integrantes de la delegación quedaran entre los primeros diez de mejor desempeño en los éxamenes individuales.

El equipo de la UNR

El equipo fue acompañado por el docente Adrián González y estuvo integrado por Sara Schwarzstein, Martina Molinari, María Victoria Silva, Nazareno Tourn, Juan Romano, Alfonso Desogos, Bianca Gueiler, Facundo Cavagna, Camila Mariño, Lorenzo Profeti, Sofía Bermúdez, Bárbara Cacciamani y Antonella Cutuli.

En tanto, en esta ocasión se consiguieron tres distinciones en los exámenes individuales: Sara Schwarzstein quedó séptima, Juan Romano fue octavo y Nazareno Tourn finalizó noveno.

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Desde la facultad destacaron el resultado y focalizaron que todo fue mérito de los estudiantes y de la preparación que hicieron. Las autoridades resaltaron que sostener esa participación en el actual contexto económico es un esfuerzo de toda la comunidad universitaria.

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