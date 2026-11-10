Villa Gobernador Gálvez: policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

Los efectivos montaron un operativo de traslado y realizaron maniobras de reanimación hasta llegar al Hospital Anselmo Gamen

El Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez donde fue derivado en el bebé

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez y operadores de la Central 911 protagonizaron una intervención de auxilio de persona que permitieron salvarle la vida a una bebé de un mes que presentaba dificultades respiratorias.

El hecho ocurrió ayer lunes a las 6 horas en un domicilio de Orán al 1300 de Villa Gobernador Gálvez . Allí fue comisionada una dotación del Comando Radioeléctrico a partir de un llamado de emergencia que había ingresado a la Central 911.

Los agentes de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe entrevistaron a la madre de 28 años, quien manifestó que mientras amamantaba a su hija, la pequeña habría sufrido un episodio de ahogamiento y dejado de reaccionar. Ante esta situación, la abuela comenzó a realizarle maniobras de reanimación y solicitaron asistencia al 911.

Se montó un operativo de traslado de urgencia de la bebé y familiares al Hospital Anselmo Gamen, mientras uno de los agentes continuaba realizando maniobras de reanimación durante el recorrido.

Al llegar al centro de salud, la pequeña ya respiraba por sus propios medios. Fue examinada por personal médico de guardia, que diagnosticó un posible episodio de reflujo y dispuso que permaneciera en observación, fuera de peligro. Las actuaciones continuaron en la Comisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez.

>> Leer más: Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur