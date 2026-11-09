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Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos

Una mujer de 67 y otra de 41 sufrieron fracturas de tibia y tobillo. Entre las personas rescatadas había una nena de 12 años y un nene de casi dos años

9 de noviembre 2026 · 19:50hs
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Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos

Captura de video (@mariogaloppo)

El ascensor de un edificio de la ciudad de Santa Fe cayó al menos desde el sexto piso hasta el subsuelo y las ocho personas en su interior sufrieron heridas de diversa consideración.

El episodio ocurrió en la noche de este domingo en un edificio frente al Parque Federal, en Belgrano al 4700. Si bien algunas personas aseguraron que el ascensor se desplomó desde el sexto piso, hubo otras que dijeron que la caída se produjo cuando estaba en el noveno piso.

Vecinos que escucharon el estruendo alertaron al 911 y acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico, de la comisaría 5°, del Centro de Operaciones, Brigadas y Emergencias Municipal (Cobem), bomberos zapadores y médicos del Sies 107.

Una mujer de 67 sufrió una fractura expuesta de la tibia y del tobillo derecho, y una mujer de 41 años también se quebró la tibia. De las ocho personas rescatadas dos son menores: una nena de 12 años y un nene de casi dos años.

Los seis adultos fueron trasladados al hospital José María Cullen y los menores quedaron internados en el hospital de Niños Orlando Alassia para su evaluación y atención médica.

La fiscal de Flagrancia en turno, Valeria Nittoli, ordenó la intervención de agentes de la Policía de Investigaciones para realizar peritajes en el lugar y la comisaría 5ª de la Unidad Regional I quedó al frente de la investigación.

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