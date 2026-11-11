Los Palmeras hicieron un show en memoria de Marcos Camino y regresan a Santa Fe para despedirlo

La banda cumplió con una presentación en Formosa que funcionó como homenaje a su fundador y emprendió el regreso a Santa Fe con la esperanza de llegar al velatorio

Los Palmeras realizaron el show que tenían previsto en Las Lomitas, Formosa, pese a la muerte de Marcos Camino , fundador y director de la banda. Después de la presentación, los músicos emprendieron el largo viaje de regreso a Santa Fe con la esperanza de llegar a despedirlo.

En un mensaje enviado a La Capital+ , el grupo explicó que decidió mantener el compromiso artístico a modo de homenaje a Camino y en respeto a los valores que les transmitió durante su trayectoria. "Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria", expresaron.

Los músicos contaron que el regreso desde Formosa era largo y que esperaban poder llegar a tiempo para participar de la despedida. También aclararon que no tenían información sobre la organización del velatorio, que quedó a cargo de la familia de Camino en Santa Fe. "No sabemos los detalles, solo lo publicado en el boletín oficial", señalaron.

En el mensaje, Los Palmeras agradecieron las muestras de afecto y acompañamiento recibidas tras la muerte de su fundador y remarcaron que continuarán con la actividad del grupo.

"Sepan comprender que así hubiera querido que hagamos Marcos. No fue fácil, pero Los Palmeras siguen y seguirán cumpliendo con la profesionalidad que los caracteriza", afirmaron.

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¿Qué dijo Cacho Deicas sobre Marcos Camino?

A la hora del adiós, Cacho eligió una de las fotos de la grabación del videoclip de "Atorrante", la canción de Emanero en la que colaboraron junto a Ulises Bueno y Migrantes. Lejos de los colores estridentes que suelen usar Los Palmeras, ambos respetaron la etiqueta en el rodaje y posaron vestidos con trajes negros.

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Junto a la imagen de archivo de 2023, Deicas escribió que pasaron "una vida entera compartiendo buenos y malos momentos" con el acordeonista de 76 años. A continuación, manifestó: "Las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder cumplir muchos anhelos juntos".

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"Que en paz descanses, Marcos", expresó el intérprete de "El bombón" y "Olvídala" en el mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí recibió múltiples comentarios de apoyo en medio del dolor por la muerte de uno de los fundadores de Los Palmeras.

El saludo de Cacho generó reacciones positivas sin distinción de género. El Brujo Ezequiel remarcó que el vocalista y el acordeonista formaron "la dupla de duplas" dentro de la banda. La cantante lírica Virginia Tola le agradeció el "ejemplo de gran persona" y acotó: "Al final, estamos un rato nada más en esta vida". Incluso los miembros de La Beriso se pronunciaron al respecto. "Una gran pérdida para la música, pusieron a Santa Fe en lo más alto. Se lo va a extrañar", dijeron los integrantes de la banda de rock bonaerense.

¿Cómo murió Marcos Camino?

Marcos Máximo Camino falleció en los estudios de grabación que tenían Los Palmeras sobre Alvear al 4900. La policía lo confirmó pasadas las 16, cuando recibió la denuncia de familiares del fundador del grupo de música.

Allegados al artista lo habían visto por última vez al mediodía. Después del llamado a las fuerzas de seguridad provinciales, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fue a revisarlo y corroboró el deceso sin rastros de agresiones por parte de otra persona.

La denuncia generó un operativo con la participación de siete vehículos de la Policía de Santa Fe. También intervino el área de Homicidios de la Fiscalía Regional Primera para realizar distintos peritajes, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial bajo la hipótesis de suicidio.

Horas más tarde, Los Palmeras anunciaron la organización del velatorio en una sala de la capital provincial. La despedida se programó entre las 14 y las 18 de este miércoles.