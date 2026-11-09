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Aunque León XIV no llega a Rosario, la ciudad se sumó a la misa con transmisiones especiales

La Catedral, la basílica de Lourdes y el Museo del Deporte transmiten las celebraciones. Además, tres colectivos viajarán desde Rosario a Córdoba

9 de noviembre 2026 · 12:40hs
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Cientos de rosarinos siguen de cerca la santa misa del papa León XIV

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Cientos de rosarinos siguen de cerca la santa misa del papa León XIV

Aunque el papa León XIV no visitará Rosario durante su paso por la Argentina, la ciudad tendrá distintos espacios para seguir de cerca sus actividades y participar de las celebraciones religiosas. Este lunes, la Catedral de Rosario, la basílica Nuestra Señora de Lourdes y el Museo del Deporte Santafesino abrieron sus puertas para que vecinos y fieles puedan acompañar la misa que el Pontífice celebrará en Buenos Aires.

La transmisión en el Museo del Deporte, ubicado en Ayacucho 4800, comenzó a las 8.30 y se extenderá hasta aproximadamente las 15. La iniciativa es impulsada por elgobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, junto con el Arzobispado de Rosario. La misa del Papa fue el momento central de la jornada.

La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, destacó que la propuesta surgió del trabajo conjunto con el Arzobispado y señaló que, aunque León XIV no llegue a Rosario, la provincia busca acompañar una visita que calificó como histórica. También convocó a los vecinos a acercarse desde temprano para compartir la transmisión.

Por su parte, el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, agradeció la iniciativa y sostuvo que permitirá que más personas puedan participar de la primera misa que el Papa celebrará durante su visita. Definió el encuentro como una oportunidad para escuchar un mensaje de esperanza, paz y unidad.

La Catedral y la basílica de Lourdes también abrirán sus puertas

La Catedral de Rosario y la basílica Nuestra Señora de Lourdes también se sumaron a las actividades y recibieron a los fieles que querían seguir las ceremonias presididas por León XIV.

El párroco de la Catedral, Osvaldo Macerola, convocó a la comunidad a participar y expresó la alegría de la Iglesia local por la llegada del Pontífice. Consideró que su visita representa un acontecimiento de gracia y destacó el mensaje de unión y esperanza que, a su entender, busca transmitir.

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Macerola también invitó a prestar atención a los gestos del Papa y mencionó especialmente sus visitas a personas en situación de vulnerabilidad, como las del Cottolengo Don Orione y la Penitenciaría de Villa Devoto.

La participación de la comunidad rosarina también tendrá presencia en Córdoba. Este lunes por la noche partirán tres colectivos desde la ciudad, con alrededor de 180 personas, para participar de la misa que León XIV celebrará este martes en el predio de la Escuela de Aviación Militar.

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