De la Escuela Crisol a España: la historia del relojero rosarino que hizo del tiempo su oficio

Hugo Malo tiene 65 años y lleva 43 viviendo en Castellón de la Plana. Egresado de la histórica escuela rosarina, dedicó casi tres décadas a reparar relojes en España. Hoy recuerda sus raíces y defiende su oficio.

Hugo Malo en Castellón de la Plana: "La relojería es una profesión que la llevás dentro, es un oficio único y no lo enseña la inteligencia artificial”

“La relojería es una profesión que llevás adentro, es un oficio único y no lo enseña la inteligencia artificial”, advierte a La Capital el relojero rosarino Hugo Malo , de 65 años, egresado de la Escuela Crisol , quien vive hace 43 años en la ciudad española de Castellón de la Plana, donde trabajó casi 30 en el oficio.

Nacido el 29 de noviembre de 1960 en una casa de Moreno y La Paz, Hugo es hijo del imprentero Roberto Malo y del ama de casa Lucía Ucci.

Malo llegó a la Escuela Crisol -la entonces Enet número 11 de joyería, relojería, grabado y engarzado que funcionaba en Entre Ríos 1443- porque allí estudiaba relojería su hermano mayor, Jorge, y su tío Agustín Malo había sido maestro de joyería. “Llegué a la Crisol por Jorge, mi hermano, quien estaba terminando relojería y se recibió en 1974, y por mi tío Agustín, que fue joyero en la escuela hasta 1969”.

Fundada por la Cooperativa de Joyeros y Relojeros en abril de 1961, la Escuela Crisol formaba artesanos de mano de obra calificada en el oficio de la relojería y la orfebrería. “La escuela era el orden, era estudiar para el futuro, un refugio de la calle que nos protegía, era crecer con amigos nuevos y disfrutar de la amistad que había, desarrollar una actividad como la relojería, el primer amor, compartir la escuela con mi hermano, la Crisol era mi segunda casa, era la vida misma” define Hugo aquellos años alegres del secundario en la década del 70.

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Consultado sobre sus maestros de relojería, Hugo asegura que “los recuerdo a todos, a muchos los conocía por la amistad de mi tío Agustín con ellos. Con los maestros hermanos Legazpi, que tuve en primer año, y con Rubén Repsys y Vicente Mainieri -dos grandes relojeros y mejores personas que tuve los seis años- aprendimos todo, la esencia misma de la relojería”.

“No fui a la absurda guerra”

La Crisol formaba a sus alumnos en el oficio, en un aprendizaje que continuaba en el mundo del trabajo. “Fui abanderado en 1979, el mejor promedio en los seis años, nunca me llevé una materia. La enseñanza en la Crisol era de primera calidad, pegar el salto a la relojería fue mínimo en mi caso, salíamos muy bien preparados. Terminé en diciembre y en enero de 1980 me encontré con el maestro (de joyería) Antonio Di Benedetto, quien me preguntó si quería trabajar, le dije que sí, me dio el número de teléfono de Gustavo Vitola, que había adquirido la joyería EDI, en Caferatta 480, fui y así empecé a trabajar hasta octubre, cuando me fui a la Armada Argentina a hacer el servicio militar, soy clase Malvinas, aunque no fui a la absurda guerra”, recuerda Hugo sus seis años en la escuela y sus comienzos en el oficio de la relojería.

La Escuela Crisol funcionó desde su fundación hasta la década del 90 en su edificio de Entre Ríos entre 9 de Julio y Zeballos, que perdió por cuestiones legales. “Se fueron porque el Partido Demócrata Progresista ganó el juicio, compartían el sitio y ellos compraron, por eso se quedó con el edificio. De ahí se fueron enfrente del Sanatorio Británico, en Paraguay y Wheelwright, luego a Ovidio Lagos al fondo para pasar al actual local” revela Hugo sobre las peripecias que terminaron con la pérdida del edificio céntrico.

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Nacido frente al Parque Independencia, Hugo confía que “mi barrio era la zona de Moreno y la Paz, donde recuerdo los paseos por el parque, el laguito y el rosedal. Ahí en 1982 abrí mi taller de reparación y venta de relojería hasta el 12 de mayo de 1983, cuando emigré a España porque tuvimos una dictadura infame. Le vendí la relojería a César Centeno -otro relojero graduado en Crisol- y vine para quedarme a vivir en Castellón de la Plana”.

La nueva vida en España le permitió trabajar en su oficio durante 29 años. “Desde 1985 hasta 2003 tuve un taller donde trabajaba para joyerías y relojerías, y donde luego tuve el servicio oficial Casio en la provincia de Castellón de la Plana. Desde 2007 hasta 2014 tuve un taller en el gran almacén El corte inglés, de esta ciudad, y luego, con unos pocos años de descanso, dejé la profesión para entrar como funcionario del gobierno hasta hoy”.

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Preguntado sobre su exilio español, Hugo confía que “llegué en 1983 y aquí estoy. Castellón de la Plana es capital de provincia, con 180 mil habitantes, tierra de labradores y cerámicas, gente desconfiada hasta que te conocen y te hacen uno más de ellos. La ciudad es muy moderna, con la playa a 3 kilómetros. Si quieres -se le escapa la forma de hablar de los españoles- una ciudad más grande a 75 kilómetros está Valencia y a 300, Barcelona”.

Con relación al juego de las diferencias entre Castellón de la Plana y Rosario, el relojero asegura que “el mar con el río es la principal diferencia, después vienen el tamaño de las ciudades y sus costumbres, la idiosincracia, pero Rosario es inigualable”.

“La relojería cambió completamente”

A la hora de comparar el oficio de relojero que aprendió en la Escuela Crisol con la situación actual, Hugo asegura que “cambió completamente, ahora el reloj se lleva en el celular, los más nostálgicos llevan relojes automáticos. A pesar de que la alta relojería está presente, la profesión ya no es lo que era”.

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Requerido sobre la opinión brindada por el orfebre rosarino Dante Conti a este diario sobre el abismal cambio en la relojería, en el sentido que “ahora se cambian las máquinas de los relojes”, Malo sostiene que “lo que dice el platero es cierto, ahora hay máquinas muy buenas a precios que te hacen ganar tiempo y dinero. Ahora bien, con un reloj de bolsillo, de pared o cucú de alta relojería tenés que tener un conocimiento profesional sobre qué tenés que hacer en la mesa de reparaciones. Aquí se ven Cartier y Rolex de oro, entre otros, y deberás tener conocimientos profesionales para repararlos”.

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Preguntado sobre la cesación de la enseñanza de la terminalidad relojería en la Escuela Crisol, Hugo reconoce que “no te puedo decir nada, lamentablemente la Escuela Crisol ya no tiene el oficio de relojería por lo que es muy difícil que alguien te enseñe. No me veía como maestro en Crisol, si me lo hubieran pedido lo habría hecho, pero no era lo mío. La relojería es una profesión que la llevás dentro, es un oficio único y no lo enseña la inteligencia artificial”.