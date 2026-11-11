El ex-Central que se despidió de su gente y está a pocas horas de colgar los botines

El delantero marcó un gol en el triunfo de Junior de Barranquilla, en lo que fue su última presentación ante su gente. Este jueves, el Canalla disputará el encuentro que determinará el fin de su carrera como profesional

Teófilo Gutiérrez transita sus últimas horas como jugador ya que colgará los botines al cierre de la temporada con la camiseta de Junior de Barranquilla , club donde se convirtió en ídolo, referente y multicampeón. En la última función ante su gente, el exdelantero de Central selló una jornada inolvidable: marcó un golazo, recibió un obsequio insólito y sorprendió a todos al comparar al conjunto colombiano con Real Madrid.

El exatacante Canalla le pondrá el broche a una carrera repleta de títulos, goles y también polémicas. A lo largo de su recorrido dejó bien en claro que podía triunfar o fracasar, pero jamás pasar desapercibido en la primera plana deportiva.

El delantero jugó este lunes ante Cúcuta Deportivo en lo que representó el último partido frente a su público. Y como si no fuera poco el ex-Central convirtió el segundo tanto tras una pared exquisita y lo festejó a pura picardía: se quitó la camiseta y se palmeó el abdomen, en un claro guiño a que su estado físico ya no es el de antaño.

En cuanto a cómo desea que los hinchas del conjunto colombiano lo recuerden expresó: "Quiero que me recuerden como ese loco bonito que hacía respetar la camiseta de Junior ante cualquier rival".

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"Es una noche mágica, soñada con un gol, se lo dedico a Dios y a mi abuela, que fue la más importante para que volviera a Junior en 2017. Lo demás es historia, gracias a todos los que me enseñaron a amar la camiseta de Junior", agregó el delantero.

El silbato como regalo

En una de las perlitas de las noches el también ex-River recibió un regalo de parte de Wilman Roldán ya que, además de llevarse la pelota, el árbitro le obsequió el silbato con el que Teo se retiró frente a su público.

El delantero, de 41 años, tiene contrato con Junior hasta el 31 de diciembre por lo que su último partido será este jueves 12 de noviembre, con horario oficial por confirmar; con esa camiseta convirtió 107 goles y consiguió siete títulos (4 ligas, 2 superligas y una copa).

Su paso por Central

Teo llegó a Central en agosto de 2016, a préstamo desde Sporting de Lisboa. Jugó en Arroyito menos de un año (25 partidos) y marcó cinco goles, bastante menos que los que se esperaban de él. Se fue en junio del año siguiente y ahora, casi diez años después, anunció su retiro.