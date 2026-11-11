La Capital | Policiales | crimen

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

El homicidio sucedió en la noche del martes en Estudiante Aguilar y José María Rosa. La víctima tenía 30 años y una denuncia por violencia de género

11 de noviembre 2026 · 07:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Crimen en zona oeste. El hombre apuñalado en el pecho fue trasladado al Policlínico San Martín

Foto: La Capital / Archivo

Crimen en zona oeste. El hombre apuñalado en el pecho fue trasladado al Policlínico San Martín, pero llegó sin vida

Un hombre de 30 años murió anoche tras ser apuñalado en el pecho. El crimen sucedió alrededor de las 22.30 del martes, en Estudiante Aguilar y José María Rosa, en la zona oeste de Rosario. La víctima fue identificada como Carlos Matías Nahuel Quiroga, quien según las primeras informaciones recibió un puntazo en el tórax.

La secuencia de cómo sucedió el homicidio no estaba clara por el momento. Fuentes oficiales indicaron que el homicidio se conoció a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 sobre el ingreso al Policlínico San Martín de un hombre con una puñalada en el pecho.

La víctima había sido trasladada en un vehículo particular por otras dos personas cuyos datos no trascendieron. Los voceros indicaron que la víctima llegó al hospital ya sin vida, según constató la médica de guardia.

Quiénes investigan el crimen en zona oeste

Las actuaciones por este caso quedaron a cargo de la Seccional 32ª con intervención de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva en turno.

>> Leer más: Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario y buscan a los autores

Voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que Quiroga presentaba una denuncia de 2024, presentada por su expareja. La mujer declaró en ese momento que el hombre le había aplicado un puntapié en la costilla y que ese hecho no fue algo aislado, sino que eran habituales las agresiones.

Noticias relacionadas
Mataron a un joven en San Lorenzo, segundo crimen en el cordón industrial durante el fin de semana.

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

La esquina de French y San Gerónimo, donde ocurrió el crimen de Abel Gauna, en Empalme Graneros.

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

La vía del barrio Camino Muerto, línea divisoria entre dos grupos antagónicos en la venta de drogas. Un conflicto que causó el crimen de Diego Leiva en 2024.

Piden 18 años para custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Fiscalía busca información para identificar al hombre que viste campera azul o celeste y capucha blanca

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

Las más leídas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

Lo último

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

Roldán y provincia intensifican la limpieza de canales y desagües

Roldán y provincia intensifican la limpieza de canales y desagües

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

El Instituto Nacional del Agua (INA) publicó el nuevo informe a partir del análisis de propagación de la crecida en toda la cuenca del río Paraná

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Por Matías Petisce
Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días
La Ciudad

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

La presión internacional profundiza la baja de los granos
Agro

La presión internacional profundiza la baja de los granos

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina
Zoom

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Las más leídas
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

La dura lesión del arquero cedido por Newells que debería regresar en enero

La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

Ovación
A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

El objetivo primario de Newells es la reinserción de los futbolistas ausentes

El objetivo primario de Newell's es la reinserción de los futbolistas ausentes

Básquet: segundo duelo de la serie entre Central y Temperley

Básquet: segundo duelo de la serie entre Central y Temperley

Policiales
Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital
Policiales

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

La Ciudad
Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

Suspendieron la jornada de Colectividades por un alerta meteorológico

Suspendieron la jornada de Colectividades por un alerta meteorológico

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay
Ovación

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba
Información General

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina
La Ciudad

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias
La región

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe
Agro

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
Policiales

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos
Información General

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola
Policiales

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales
La Ciudad

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa