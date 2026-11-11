"Alma misionera": la historia de la canción más hitera de la visita de León XIV a la Argentina

El Pontífice entonó uno de los clásicos de la música católica durante la vigilia junto a miles de jóvenes que se movilizaron en Palermo. El mismo tema había sido cantado por Soledad el día previo

El Papa León XIV cantó "Alma misionera", uno de los himnos de los encuentros religiosos

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita a la Argentina cuando se sumó a una multitud para cantar "Alma misionera" durante la vigilia de jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La canción, reconocida en las celebraciones católicas de América Latina, reunió a miles de fieles que acompañaron la melodía con banderas y las luces de sus celulares. Desde el escenario, el Pontífice también participó del canto , mientras las pantallas gigantes transmitían la escena.

La interpretación tuvo otro antecedente durante la visita papal. Este lunes por la mañana, las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti también entonaron la canción en la previa de la llegada de León XIV para la misa multitudinaria llevada a cabo en el barrio porteño de Palermo.

"Alma misionera", también conocida como "Canción del misionero", nació en México en 1993 . Su autor fue Enrique García Vélez, un seminarista que compuso la letra y la música durante un Congreso Nacional Misionero que se realizó en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato.

"Alma Misionera":Por el final del encuentro del Papa León XIV con los jóvenes https://t.co/gHdtv2YkMc

García Vélez presentó su obra acompañado por el coro de su seminario y ganó el concurso musical organizado durante el encuentro religioso.

Lo que comenzó como una propuesta para una actividad religiosa pronto trascendió ese ámbito. Los participantes del congreso regresaron a sus comunidades y llevaron la melodía a distintas regiones, donde comenzó a incorporarse a misas, encuentros juveniles y celebraciones católicas.

>> Leer más: León XIV durante su visita a la cárcel de Devoto: "El ser humano florece a través del límite"

El mensaje de "Alma misionera" gira alrededor de la fe, la entrega y la vocación de servicio. Su letra plantea una oración en la que quien canta expresa su voluntad de poner la propia vida al servicio de Dios y de acompañar a quienes más lo necesitan.

La composición también transmite una invitación a dejar las comodidades personales para comprometerse con la misión evangelizadora y ayudar a los demás.

La combinación de una melodía sencilla, una letra cercana y un mensaje espiritual contribuyó a que la canción se convirtiera en una de las más reconocidas del repertorio católico latinoamericano.

A lo largo de los años, distintas generaciones incorporaron la melodía a sus celebraciones religiosas, hasta convertirla en una referencia de los encuentros católicos.