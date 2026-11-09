Intentó acercarse al Papa con credencial falsa, fue detenido y le secuestraron una pistola

La Policía Federal detuvo a un joven de 25 años, allanó su departamento en Palermo y encontró un arma de fuego, una placa policial y equipos de comunicación

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa: le allanaron la casa y le secuestraron una pistola.

Un joven de 25 años fue detenido este domingo en inmediaciones del Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, cuando intentó vulnerar los anillos de seguridad en el operativo de la visita del Papa León XIV mostrando credenciales falsas . Una vez iniciada la investigación, la Policía Federal allanó su vivienda del barrio de Palermo y secuestró un arma, municiones, una identifiación falsa que lo presentaba como enlace con el Vaticano y numerosos equipos de comunicación.

El procedimiento fue ordenado por la jueza federal María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Federal N° 1, en el marco de una causa por intimidación pública y falsificación de documento público. El detenido fue identificado como Tomás Natenzon y quedó a disposición de la Justicia federal .

La causa se inició el domingo, cuando personal de la Policía de la Ciudad interceptó a un sospechoso en la esquina de las avenidas Del Libertador y John Fitzgerald Kennedy, cerca del escenario montado para la misa que León XIV encabezó este lunes. El hombre circulaba en una moto con una patente falsa, llevaba una credencial apócrifa y tenía equipos de comunicación . Según trascendió, dijo ser bombero voluntario.

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Allanamiento

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres. También encontraron una credencial falsa con la leyenda “enlace Vaticano”, a nombre del detenido, y elementos que simulaban ser identificaciones policiales.

Uno de los puntos que llamó la atención fue la cantidad de equipos de comunicación hallados en el departamento. Según la información oficial, se incautaron 43 equipos de trunking, radios, baterías, bases de carga y otros dispositivos de radiofrecuencia. Además, encontraron dos cámaras corporales, tres notebooks, dos computadoras, una tablet, dos teléfonos celulares y documentación que será analizada.

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También secuestraron una chapa patente con una inscripción vinculada a la radioafición y otros elementos informáticos. Personal especializado realizó tareas para levantar rastros y registrar la escena, mientras que técnicos revisaron los dispositivos electrónicos y los equipos de comunicación. Todo quedó a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

La detención en la visita del Papa

La detención se produjo en medio del amplio despliegue de seguridad organizado para la visita del Papa a la Argentina. El hombre intentaba acercarse al perímetro protegido en una motocicleta Kawasaki y llevaba una autorización de circulación que, según los investigadores, era falsa. La patente del vehículo también simulaba corresponder a un rodado oficial.

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La credencial que llevaba consigo lo presentaba como un supuesto enlace con el Vaticano. De acuerdo con información publicada tras el allanamiento, figuraba como “director de infraestructura y trunking”. Los investigadores deberán establecer cómo obtuvo esos elementos y con qué finalidad los utilizaba, además de determinar el origen y el posible uso de los numerosos dispositivos encontrados.

La causa está en manos de la Justicia federal y contempla, por el momento, los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina, con la participación de áreas especializadas en explosivos, cibercrimen, búsqueda de evidencias y comunicaciones. El detenido quedó a disposición de la jueza Servini mientras avanzan las medidas judiciales.