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Luciano Pereyra cantó "Sólo le pido a Dios" en la previa de la misa del papa León XIV

El artista tuvo la oportunidad de presentarse frente a un Sumo Pontífice por segunda vez en su carrera. La primera fue ante Juan Pablo II

11 de noviembre 2026 · 09:45hs
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Luciano Pereyra cantó en su Luján natal

Luciano Pereyra cantó en su Luján natal

Luciano Pereyra brindó un show frente a la Basílica de Luján, en la previa de la última misa multitudinaria del papa León XIV en la Argentina. Entre las canciones que interpretó ante los fieles que se acercaron a esperar al Pontífice, incluyó "Sólo le pido a Dios", el clásico de León Gieco.

El artista se presentó en un escenario montado a las puertas de la histórica basílica, donde cientos de personas aguardaban la llegada del Papa. La celebración religiosa constituye la última actividad oficial de León XIV en el país antes de continuar con su agenda.

La presentación musical formó parte de la espera de los fieles que se congregaron en Luján para participar de la misa, a la que también asistieron referentes del arco político.

Esta es la segunda vez que le cantará a un sumo pontífice; la primera fue en el año 2000, durante el Jubileo que se celebró en Roma, donde interpretó canciones para Juan Pablo II.

>> Leer más: Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento superimportante el hecho de cantarle a un papa. Es algo único. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 26 años”, explicó a la prensa.

Además, Pereyra cantará en su ciudad natal: “Como vecino de Luján, tengo la posibilidad de cantar en casa, como de ser anfitrión de un Papa en nuestra ciudad, es una bendición, literal”.

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