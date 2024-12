Guerra de moda: Juana Viale y Wanda Nara se lanzan indirectas tras los Martín Fierro de Moda

Juana Viale apuntó contra Wanda Nara, tras no aganr el Martin Fierro de Moda

Al comenzar su programa la conductora no ocultó su enojo por haber perdido el Martín Fierro. En esa terna, competía con Flor de la V, Verónica Lozano y Wanda Nara, quien terminó quedándose con la estatuilla, lo que pareció no sentarle nada bien a Viale.

¿Qué dijo Juana Viale?

Al comenzar su programa, como es costumbre, Juana mostró y lució su vestido de micropayet y tul rosa, el mismo que llevaba puesto en la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda. “Feliz domingo para todos ustedes. Miren qué belleza, soy la pantera rosa, con un diseño del auténtico Gino Bogani, que me hizo este vestido para los Martín Fierro de la Moda, aunque perdimos frente a Wanda Nara”, comenzó.

En su apertura, Juana aprovechó para lanzar una chicana a Nara. “La cosa es que aquí se gana y se pierde, pero ¿quién tiene la suerte de vestirse con alta costura todos los domingos? Solo yo. Y todo gracias al esfuerzo y la creatividad de mi equipo y, por supuesto, de Gino Bogani”, comentó.

Luego agregó: “No tengo un Martín Fierro, pero tengo un Gino Bogani, chiquitos. El que puede, puede. Y el que no, cocina”, refiriéndose a Wanda Nara, quien se encuentra al frente del programa Bake Off Famosos.

¿Qué respondió Wanda Nara?

La reacción de la conductora de Bake Off no se hizo esperar. Desde Milán, mientras disfruta de unas vacaciones junto a su pareja L-Gante, Wanda publicó una serie de imágenes en sus redes sociales, que parecen estar dedicadas a Juana Viale.

Si bien la respuesta no fue dedicada explícitamente a la conductora, su mensaje fue tan claro que parece imposible no tomarlo como una indirecta. A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió varias fotos de su impresionante colección de carteras y zapatos de marcas de lujo, acompañadas de un emoji de un monito tapandose los ojos. Con esta sutil pero contundente publicación, dejó en claro que no necesita un Gino Bogani para destacar en el mundo de la moda.

coleccion wanda.png Wanda Nara le respondió a Juana Viale con unas fotografías de su colección de zapatos y carteras

