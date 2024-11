Aseguran que Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia de género

Tras meses de discusiones y conflictos, en LAM difundieron una serie de acusaciones de la mediática hacia su ex pareja y padre de sus dos hijas

En los últimos días, Wanda Nara estuvo en el foco de los medios y fue tendencia en las redes debido a múltiples razones. Entre su romance con L-Gante y sus cruces con su ex marido, Mauro Icardi , la prensa estuvo muy pendiente de la conductora. En las últimas horas, además, trascendió información sobre una denuncia por parte de Wanda a Mauro Icardi y otra vez se volvió a encender la mecha.

Según el panelista Pepe Ochoa, esto habría generado una tensa situación: una discusión con gritos en la que Mauro Icardi no le permitía el ingreso de Wanda a la vivienda . Esto provocó que se elevara una primera denuncia caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad” y que se le exigiera al deportista en, primer lugar, abstenerse de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta contra Nara y, en segundo lugar, disponer el reingreso de Wanda al departamento. Además, se habría convocado a una audiencia.

Pero Wanda no estuvo dispuesta a dejar las cosas tal como estaban y habría intentado ingresar al departamento por segunda vez. Al parecer, en este segundo episodio la discusión se habría salido de control , porque después de esta instancia ella presentó una denuncia por violencia de género . Rosenfeld habría pedido incluso imágenes de las cámaras de seguridad donde habría quedado registrada la acción violenta de Mauro contra Wanda. La policía ya estaría involucrada y ya se habría abierto una investigación.

Fuera de estas denuncias públicas, también en LAM plantearon otro asunto que la pareja debe resolver: la tenencia de sus hijas. Tras la separación, las dos hijas del matrimonio volvieron con Wanda a Buenos Aires, mientras Icardi se había quedado en Turquía cumpliendo su contrato.Pero Mauro espera elevar a la justicia el caso y luchar por la tenencia de sus dos hijas.

Otro conflicto gira en torno a un supuesto robo de Icardi a Wanda. Según afirman algunos medios, además de las denuncias por violencia y el pedido de desalojo, Wanda habría denunciado a Mauro por la sustracción de 70 mil dólares.

La historia de Wanda y Mauro

Wanda y Mauro estuvieron juntos durante 9 años, se casaron legalmente y tuvieron dos hijas, Isabella y Francesca, que ahora están con su madre en Argentina. Si bien exhibieron públicamente su intenso romance, la relación estuvo cargada de polémicas y escándalos desde sus inicios. En particular, por cómo comenzó el vínculo y por la relación de amistad entre Mauro y el anterior marido de Nara, Maxi López. Pero también por las supuestas infidelidades por parte del futbolista con la China Suárez. La pareja estuvo en el ojo público y tuvo que recomponerse de varias caídas a lo largo de su relación.

La panelista Marcia Frisciotti, reposable de “Gossipeame”, comentó que el conflicto de la pareja llevaba un tiempo y que cada vez que Wanda se quería separar, Icardi la amenazaba con desbloquear a la China Suárez y volver a darle like a sus publicaciones. En determinado momento, a Wanda no le importó más y decidió alejarse de ese ambiente.

Dado que la separación concreta habría tenido lugar hace pocos meses, existían algunas esperanzas en torno a una reconciliación, al menos por parte de los fans. Sin embargo en una historia de Instagram de Wanda, el mensaje fue claro: “No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar. Mientras fui feliz estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino”. En definitiva, la pareja ya no disfrutaba de su relación y Wanda fue quien decidió tomar un paso al costado que parece conclusivo.

Desde ese entonces, la pareja ha ido y venido y los rumores acerca de peleas y posibles reconciliaciones no frenaron en ningún momento. Wanda ha compartido en sus redes frases con indirectas para el jugador e incluso claras historias defendiendo su figura y desalentando los comentarios de odio que tanto ella como su nueva pareja L-Gante habían estado recibiendo en redes por parte de los fans de Mauro.

Recientemente, Wanda había compartido una captura de pantalla de su chat con Mauro donde ella le deseaba suerte con su recuperación de una lesión, pero se dejaba ver un largo mensaje anterior por parte del futbolista que había sido totalmente ignorado por la conductora. En ese mensaje quedaban claras las intenciones del futbolista ya que se refería a Wanda como “la mujer de su vida, la que ama más que nada en este mundo, su debilidad, su fuerza, su princesa hermosa”, entre otras cosas que Wanda jamás respondió.