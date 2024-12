Jimena Barón, embarazada: quién es el padre y la insólita historia de amor que los unió

En el posteo, Jimena expresó: " Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo . Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún ", escribió "La Cobra".

¿Quién es Matias Palleiro?

Poco se sabe acerca de la actual pareja de Jimena Barón. Matías Palleiro es un hombre de 34 años, que trabaja como modelo para diversas marcas argentinas de renombre. Además, fue embajador de marcas deportivas como Under Armour y de la línea de relojes Garmin.

matias y jimena.jpg Matias Palleiro, la actual pareja de Jimena Barón.

Matías es licenciado en Administración de Empresas y tiene un negocio propio en el área de marketing digital. Palleiro también se destacó como jugador de rugby en el Club Newman, ubicado en la zona norte de Buenos Aires, lo que sumó otra faceta a su perfil deportivo.

Según se sabe, no es la primera relación que el modelo mantiene con una persona mediática, ya que antes de comenzar su relación con Jimena Barón, fue pareja de Melina Lezcano, la ex cantante de la banda Agapornis.

La historia de amor de Matías Palleiro y Jimena Barón

Si bien hoy son una pareja consolidada y cada vez que pueden se muestran felices en redes sociales, la relación entre Jimena Barón y Matías Palleiro comenzó a mediados de 2021, fuera del foco mediático, después de que la cantante terminara su relación con el bailarín Mauro Caiazza.

Lo llamativo: su historia comenzó con una cita algo incómoda, de hecho Jimena incluso la describió como “la peor de su vida”.

"Tal vez fue la peor cita que tuve, me hablabas poco, casi que te hice una entrevista. Llegó el momento de pedir comida y me contaste que no comías casi nada, solo carne, papa, arroz y verduras prácticamente ninguna. Dios mío. Ok”, detalló la artista en un posteo dedicado a Palleiro.

"Le intento poner onda, ¿pedimos tragos? Y me dice: ‘Yo me tomo solamente uno porque en un rato me tengo que ir a hacer una resonancia magnética’ ¡Eran las 10 de la noche! Yo no lo podía creer! Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido”, recordó Jimena.

A través de sus redes sociales, Jimena fue la encargada de compartir momentos importantes de su relación. En uno de sus primeros posteos sobre Matías, expresó: "Ahora además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está, me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas".

El 14 de febrero de 2024, en el Día de los Enamorados, Jimena dedicó unas tiernas palabras a su pareja, a quien se lo conoce en Instagram con el apodo "Q": “Q gracias por estar en mi vida y hacerla livianita y de mas colores. Que dios quiera que nos sigamos queriendo así y tengamos un cachorrito de dos colores”.

En marzo de 2024, la pareja dio un gran paso al mudarse a su nueva casa ya como una familia ensamblada, junto a Momo, hijo de Daniel Osvaldo.

Ahora este equipo que tanto se apoya, anunció con alegría que están esperando un bebé. “Felicidad absoluta. Te quiero infinito, Jimena. ¡Qué ganas de vivir esto juntos! Como dicen los viejos ‘somos un equipo’. El mejor equipo”, escribió Matías en su cuenta de Instagram junto a un carrete de fotos con Jimena y Momo.

Una familia ensamblada

Cabe recordar que este no es el primer hijo de Jimena Barón. La cantante ya es madre de Momo, quien fue fruto de su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo.

Barón en reiteradas oportunidades dejó en claro que se hace cargo sola de su hijo, tanto emocional como económicamente. La cantante publicamante expresó los desafíos de ser madre soltera y en varias ocasiones estalló contra su ex, a quien acusó de no cumplir con su rol como padre.

A pesar de los conflictos mediáticos y los escándalos que marcaron su relación con Osvaldo, hoy Jimena pudo encontrar la estabilidad y felicidad junto a Matías Palleiro, con quien ha formado una hermosa familia ensamblada.