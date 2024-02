"Gran Hermano": Santiago Del Moro rompió en lágrimas al recordar a Silvina Luna

Este miércoles fue San Valentín y en "Gran Hermano" la fecha se hizo sentir . Para celebrar el amor, la producción preparó un compilado de imágenes de las distintas parejas que se habían formado a lo largo de las once temporadas que tuvo el programa en Argentina. En uno de los videos, la protagonista era Silvina Luna, subcampeona de la segunda edición, y una de las figuras más representativas del reality show. Este recordatorio de la modelo rosarina, quien falleció el año pasado, hizo que Santiago Del Moro , conductor del ciclo de TV, no pudiera contener el llanto.

Silvina Luna.jpg Silvina Luna falleció el año pasado por una insuficiencia renal producto de una mala praxis de una cirugía estética.

“Un minuto por favor. Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho. Me emocioné cuando la vi a Silvina", le dijo el conductor al público, y agregó: "Ella tiene que ver con la historia del programa. Hay que seguir. Tengo tantas cosas para decir y es la emoción y que fluya como en este caso. Me emocioné hace un rato y ahora cuando la veo. No lo puedo creer. Un abrazo a su familia”.

Unos momentos después, Del Moro pudo dejar las lágrimas de lado y continuar con el programa, no obstante, la imagen de Silvina Luna volvió a hacerse presente en cientos de televidentes.

