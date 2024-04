"Gran Hermano": cómo quedó la placa final, luego de la decisión del líder de la semana

La decisión de Manzana y cómo quedó la placa definitiva de "Gran Hermano"

Finalmente, llegó el turno de que Federico "Manzana" usara sus privilegios de la semana. El cantante de RKT decidió salvar de la placa a Martín. Si bien "el Chino" es uno de sus amigos más cercanos, su elección también tuvo su costado estratégico, ya que este domingo el público votará de manera positiva, lo que deja mejor parados a los jugadores más fuertes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1778623543372108129&partner=&hide_thread=false TU VOTO ES POSITIVO



¿Quién querés que siga en la casa?



Enviá GH al 9009#GranHermano pic.twitter.com/pmAIdUFVyW — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 12, 2024

"Ayer y hoy estuve escuchando y analizando los dichos de mis compañeros que estaban en placa", comenzó a explicar Federico, y continuó: "Escuché a Juliana decir y hacer campaña por ella misma y por Emmanuel, y no la escuche específicamente hacer campaña por Martín. La realidad es que eso me dio a entender que ella quiere que se vaya, y no hay ningún problema con eso. Es mi decisión tomar la palabra ahora y decidir que voy a salvar a Martín de la placa".

Luego de salvar a "el Chino", Manzana debió tomar una decisión todavía más difícil, a qué compañero subir a placa. Pasada la medianoche, Federico anunció que nominaría a Darío, participante de 55 años que se sumó a la competencia hace poco más de un mes.

De esta manera, la placa quedó conformada por: Emmanuel, Coti, Damián, Juliana "Furia", Darío, Paloma y Mauro.