"Gran Hermano Generación Dorada": una nueva resurrección de un formato conocido

El pasado lunes comenzó otra edición del reality, con una combinación extraña de famosos como participantes: a qué apuesta el programa en su temporada 14

Morena Pardo

Morena Pardo

28 de febrero 2026 · 08:00hs
Los 28 participantes de la nueva edición Gran Hermano Generación Dorada

Los 28 participantes de la nueva edición "Gran Hermano Generación Dorada", que busca recuperar el entusiasmo de la audiencia
"Gran Hermano" está de vuelta en las pantallas argentinas. Su edición número 14 en el país llegó bajo el inédito formato “Generación Dorada”, que en lugar de participantes desconocidos propone una combinación de famosos de distintos órdenes. Una mezcla de influencers, celebrities de TikTok, exfutbolistas, y figuras de otra generación como Andrea del Boca o Divina Gloria.

Sin dudas, la composición del elenco fue una de las primeras cosas que llamó la atención de la audiencia, que en muchos casos la consideró “bizarra”. Pero se puede intuir una búsqueda estratégica en la convocatoria a personalidades de ámbitos tan diversos: un intento de apelar en consecuencia a un público amplio.

Entre lunes y martes, ingresaron a la casa un total de 28 participantes. Entre ellos, en Rosario resonó sobre todo el nombre del ex Newell’s Brian Sarmiento, ya retirado del deporte profesional. También el de la venezolana Cinzia Francischiello, por ser pareja del ex jugador de Central Dylan Gissi.

El ingreso de Andrea del Boca

En el público general, sorprendió considerablemente la primera participante presentada: Andrea del Boca. La presencia del actriz de 60 años suscitó de inmediato una serie de debates y comentarios, producto de que ha devenido una figura "polémica" en la grieta partidaria. Por un lado, están quienes la criticaron una vez más por haber sido imputada (aunque luego absuelta) junto a otras siete personas en una causa por defraudación al Estado por la telenovela “Mamá Corazón”, una producción que nunca fue emitida. Por otro lado, algunos señalaron que la participación de Del Boca da cuenta de la falta de ficciones en la Argentina y entendieron que el reality es al fin y al cabo una de las pocas oportunidades laborales que hoy tienen actrices como ella en la televisión nacional.

En cualquier caso, la entrada de Andrea a la casa a priori funcionó para llamar la atención. Muchos sintonizaron el programa, o al menos chequearon recortes, para ver qué va a hacer en el reality, qué rol va a jugar en un entorno lleno de personalidades de otros ambientes.

Por el momento, Del Boca está haciendo lo que mejor sabe: actuar. Después de que la participante Daniela De Lucía tuviera que abandonar la casa por el fallecimiento de su padre, a Andrea se la pudo ver en su habitación dando un monólogo conmovedor, con lágrimas en los ojos, sobre cuánto extrañaba a su familia fuera de la casa, y a su padre fallecido. También expresó preocupación por la salud de su madre Ana María Castro. Aunque bien puede haber sido un sentimiento genuino, se sabe que el melodrama es su fuerte.

Vale mencionar que, desde que empezó el reality, se dio a conocer que la fiscal Fabiana León apeló el fallo del Tribunal Oral Federal N°7, que en había absuelto a Del Boca. Un revés del que la actriz todavía no tomó conocimiento por el aislamiento propio del juego. Aunque es impropio de los tiempos judiciales, hay quienes especularon con la posibilidad de que la causa se reabra y se dé una condena en el tiempo que Andrea esté en “Gran Hermano”. Un drama televisado como los que no se ven hace tiempo.

“Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión y muchos nervios. Esto será como salir a escena. No habrá un personaje de por medio que me pueda escudar”, dijo la actriz en su video de presentación. Por supuesto, la noción de que no hay un personaje es cuestionable. De hecho, muchos participantes, que no eran actores profesionales, han históricamente construido personajes para el juego: villanos amados por el público como Furia o Marianela Mirra, o buenos intachables, “tibios” imperturbables como Marcos Ginocchio o Bautista Mascia.

Una de las candidatas que trascendieron para reemplazar a Daniela es otra actriz de la misma edad que Del Boca: Alejandra Majluf. Eterna villana de “Clave de sol”, notera de “Fax” con Nicolás Repetto, y con participaciones en tiras como “Esperanza mía” y “Casi ángeles”, podría también sumar algún elemento dramático a la dinámica de la casa, sobre todo teniendo en cuenta su pasado mediático.

A su vez, Divina Gloria, de 64 años, tuvo que ser retirada de la casa por un problema médico no revelado. Por el momento, permanece internada en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro.

Una estrategia de permanencia

Por lo pronto, esta nueva edición se desmarca en gran medida de las anteriores, principalmente por apostar al nuevo concepto de “Generación Dorada”. No es una tradicional edición “Famosos” (en Argentina hubo una sola, en 2007) sino que apela a otra imagen. Tampoco es un “All Stars”, como podría pensarse por el título, un formato que reuniera a ex jugadores para tener una revancha en la casa. En su lugar, tiene elementos de ambas cosas, y también de varias generaciones, a pesar de que el nombre apunte una sola.

Se puede suponer que de esta manera la producción busca darle una nueva vida al formato, que en su última edición clásica ya no convocó a la audiencia como lo habían hecho las dos anteriores. Si bien hay un público núcleo duro que sigue al reality en todas sus ediciones, la búsqueda es expandir ese horizonte para consolidar una presencia sólida en el prime time.

A finales de 2022, “Gran Hermano” volvió a las pantallas argentinas tras seis años de impasse. A pesar de un contexto televisivo ya anticipaba el reinado absoluto de los realities y el fin de las ficciones, era imposible anticipar el rotundo éxito que tuvo el gran retorno del formato, que promedió más de veinte puntos de rating diarios. Fue la temporada que consagró a Marcos Ginocchio, y que incorporó al paisaje mediático nacional a personajes mencionados como Juli Poggio, Thiago Medina, o Daniela Celis, y otros como la “Tora” Villar o Tomás Holder.

En 2023, comenzó la temporada once, que tuvo buena respuesta de la audiencia (17.5 promedio de rating), sobre todo ante la presencia de Furia, y su oposición feroz al grupo de varones autodenominados “Bros”, que terminaron ganando. La temporada doce, que se emitió entre 2024 y 2025, midió bastante por debajo de su antecesoras (menos de trece puntos) y encendió algunas alertas sobre la continuidad del formato.

En sus primeros días al aire, “Generación Dorada” llegó a los quince puntos y, junto con “MasterChef Celebrity”, que se emite justo antes, consagró el liderazgo absoluto de Telefé, convocando a más del 80% de la cuota de pantalla. Hay que ver si la estrategia, con sus condimentos varios, subsiste el paso del tiempo y logra apasionar a los televidentes a largo plazo, más allá de la curiosidad inicial.

