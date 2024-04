"Gran Hermano": Coti Romero ingresó a la casa como nueva participante y habrá "votación mixta" esta semana

A diferencia de otros ex como Romina Uhrig, Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo, la correntina no entró en condición de “invitada” , sino que la producción decidió darle una especie de “revancha” y tomó el lugar vacante que dejó Agos hace más de un mes. Por eso, esta misma noche podrá nominar y ser nominada para la placa del domingo.

Romero se preparó intensamente para esta nueva oportunidad, tras haber sido relegada de la edición anterior catalogada como una de las jugadoras “más polémicas”. Ante la pregunta de Santiago del Moro, confesó: “No duermo hace cinco días. Estoy pensando estrategias todos los días. Si se da, se da. Si no también, voy a entrar a jugar. Esta es mi revancha”.

El ingreso de Coti Romero a la casa

“¡Bienvenidos a Gran Hermano!”, gritó la correntina luego de atravesar la puerta de la casa más famosa del país. La primera que reaccionó de extraña manera fue Juliana, que esperaba al ex participante Lisandro y que no podía creer que se trataba de una figura pública. No obstante, el resto de los jugadores fueron a recibirla y quedaron sorprendidos cuando comunicó que estaba en reemplazo de Agostina.

Embed COTY IS BACK Esta es la reacción de la casa.



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/aSB2VEdE0G — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 10, 2024

Al ser llamada por el Big, Coti se acercó al confesionario para contar sus sensaciones sobre su ingreso, pero apenas unos segundos después mostró ya estar metida en juego y consultó por la utilización de la nominación espontánea, aunque la misma no le fue habilitada.

Embed Coty volvió al confesionario: “un textual”



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/XlCKTEB1N2 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 10, 2024

Votación mixta en Gran Hermano

Unos instantes después de pedirle sus dos votos a Catalina tras su salida, que se los dio a Martín para enfrentarlo con Furia en la próxima gala, del Moro reveló que esta semana habrá un cambio de regla importante para el juego.

“Mañana inauguramos la semana de votación mixta”, anunció el conductor. “Esto es así, ellos no van a saber que van a votar en negativo. Cuando terminen de nominar se les va a informar que es mixta. Entonces la gente va a votar a quién quiere que se quede”, detalló.

Embed Cata efectuó su voto final y le dejó 2 a Martín Además Santi contó que esta semana hay votación mixta



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/y1wggEhcoO — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 10, 2024

Al respecto, señaló: “Ellos van a mandar a placa a los que quieren que se vayan y la gente va a elegir a los que quiere que se queden. ¿Qué va a pasar con esto? Van a mandar muchos a placa que la gente va a definir quién se queda y quién se va, y ahí se van a medir un poco los fandoms”.

“Es decir que quienes tengan más apoyo del afuera van a tener más votos, y el que tenga menos, el que sea más intrascendente, se va a ir a su casa”, sostuvo del Moro, y concluyó: “La campaña va a ser en positivo, pero ellos no van a votar en positivo. Ellos van a votar en negativo y en positivo pasa cuando lo toca a la gente. Todo sea para que el juego cada día sea más picante”.