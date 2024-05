Gatos en todas partes: Rosario tiene este sábado su feria felina

Desde el principio de los tiempos, el gato ha acompañado al ser humano . A través de los siglos , este animal ha cambiado su significado: comenzó siendo una deidad para los antiguos egipcios, hasta llegar a ser una adorable mascota hogareña . Sin importar el momento de la historia, la fascinación general por estos animales es innegable. En la cultura popular, los gatos han sido claros protagonistas. La lista de los felinos que han brindado numerosas alegrías -a través de papel o pantallas- es larga: Garfield, el Gato con Botas, el Gato Felix, Tom (de “Tom y Jerry"). Y, claro, no puede faltar la icónica Hello Kitty.

Pero incluso en las vidrieras o estantes los gatos están presentes: el “gato de la suerte”, felino dorado que mueve su manito y atrae a la fortuna, se replica en comercios y hogares. En el mundo virtual, este enamoramiento por los felinos cada día se expande más. Al entrar a cualquier red social, ya es moneda corriente que aparezca un video de un gatito haciendo monerías, material audiovisual que dispara likes y genera clips virales al enternecer los corazones de millones de cibernautas.

No obstante, el amor por los gatitos no se limita a un video gracioso en redes, el fenómeno que toma cada vez más fuerza es llevar, literalmente a los gatos puestos, y, en algunos casos, hasta impresos en la piel. Remeras, buzos, pines, totebags y hasta tatuajes con temática de felino son productos que están floreciendo a nivel mundial. Y Rosario no es la excepción. La fascinación por este animal llegó a tal punto, que ahora los felinos tienen su propio evento: la Kittyferia. Este encuentro se realiza de manera anual, y está ciento por ciento dedicado a los gatos, no sólo con productos para su bienestar y ocio, sino con artículos inspirados en felinos, desde prendas de ropa hasta arte, como piezas de cerámica e ilustraciones.