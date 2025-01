Fuerte cruce entre Cecilia Roth y Javier Milei: cómo fue el enfrentamiento La actriz apuntó contra la censura del gobierno actual y el presidente arremetió contra ella en Twitter 13 de enero 2025 · 13:14hs

La única ganadora latinoamericana del Premio de Cine Europeo, Cecilia Roth, se manifestó contra el actual gobierno nacional

No sería noticia mencionar que una actriz argentina se planta para defender la cultura frente al gobierno nacional. Tampoco sería noticia apuntar que el presidente de la nación arremetió en redes sociales contra una de ellas. Lo que sí es novedad es que en este caso, si bien el implicado sigue siendo Javier Milei, fue la reconocida actriz Cecilia Roth la que mantuvo una fuerte postura a favor de la cultura y fue entonces que se produjo un cruce entre ellos.

Todo comenzó cuando la renombrada actriz dio una entrevista en España para el medio "Efeminista". “Yo creo que el gobierno está censurando. Estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco”, manifestó. “No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género en cine, no se puede hablar de cambio climático y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito”, aseguró. Aclaró luego que en ningún lugar público (como escuelas, universidades y organismos) se puede proyectar ese tipo de contenidos.

Llegó la tercera temporada de "Machos Alfa", la exitosa comedia española de Netflix "Gran Hermano": quién se fue de la casa, en una eliminación sorpresiva

El recorte se viralizó en redes, con una mezcla de respuestas de aliento y apoyo, fundamentalmente por parte del ámbito cultural, junto con algunos mensajes de odio presididos esencialmente por funcionarios del gobierno y sectores afines. Entre ellos, no pudo faltar el de Javier Milei, quien contestó: “Estoy con Leo Cifelli y me cuenta que la gran actriz Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana. Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura. Obviamente, es más fácil llorar censura, antes que aceptar su fracaso".

Pero Roth, lejos de caer en el juego de pelea por redes sociales, se mantuvo ajena y simplemente se limitó a postear en su cuenta de Instagram una imagen con una contundente frase del filósofo Michel Foucault. Dicha cita sentencia: “El pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible".

Embed "Cecilia Roth":

Por el tweet que publicó @JMilei tras las acusaciones de censura pic.twitter.com/HdJHPiyZjA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 11, 2025 >>Leer más: Premios Platino 2024: ganadores, homenaje a Cecilia Roth y críticas al gobierno Cecilia Roth contra el gobierno nacional En esa misma entrevista con Efeminista, la reconocida actriz argentina se sinceró con respecto a su opinión política actual: “Nunca creí que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei. Este país se va a quedar enflaquecido a unos niveles impensables”. “Milei fue recortando, recortando, recortando, sacando esa motosierra infernal. Y nosotros y nosotras, en un nivel de shock, mirando pasar a Milei delante de nuestros ojos y con una oposición profundamente tocada", diagnosticó Cecilia. “Está gobernando un país y lo está gobernando de la manera más cruel”, expuso. Pero además, Roth había mostrado una particular preocupación alrededor de la situación: “A mí lo que me da miedo es la naturalización de todo esto, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea que no coincida con su pensamiento prehistórico”. Poco después, casi como una profecía autocumplida, Milei la atacó en Twitter. Asimismo, la ganadora de dos premios Goya ya se había manifestado en contra de las políticas del actual gobierno nacional. En una entrevista reciente con Pedro Rosemblat en “Gelatina”, Cecilia había expresado que se sentía agredida por la gestión actual. “Me siento agredida cuando se escracha, cuando se habla insultando, cuando hay violencia, cuando se cierran y desmantelan sitios que funcionan bien, cuando se miente”, sentenció. Al mismo tiempo, se lamentó por no haber tenido la valentía en tiempos y gobiernos anteriores de levantar su voz contra lo que creía injusto. Allí también expuso una faceta lectora y académica, citando a la filósofa Hannah Arendt. "Decía una cosa maravillosa: la mentira no es para que la gente se crea algo que no existe, es para que la gente empiece a no saber cuál es el bien y cuál es el mal. Y la gente que no sabe cuál es el bien y cuál es el mal está totalmente dominada”, remató. Embed >> Leer más: Los siete momentos más polémicos de los premios Martín Fierro de Cine y Series El gobierno censura una canción infantil Casi irónicamente, al tiempo que el presidente intentaba desmentir la censura acusada por Roth, una canción infantil orientada a prevenir la violencia y el abuso fue bajada de las plataformas por una decisión gubernamental. En el marco del recorte por parte de la Secretaría de Educación nacional a los contenidos relacionados con la ESI, la canción “Hay secretos”, del grupo musical “Canticuénticos” fue dada de baja del portal Educ.ar. “Nuestra canción ayudó a muchos nenes y nenas a poder hablar y poder contar, y empezar a recibir ayuda”, aseguró la líder de la banda, Ruth Hillar. Tras el repudio popular, el tema fue pueso nuevamente a disposición.