Los siete momentos más polémicos de los premios Martín Fierro de Cine y Series

1- Todo comenzó en la alfombra roja

La noche empezó, como de costumbre, con la famosa alfombra roja, esta vez conducida por Ángel de Brito, Gimena Accardi y Guido Zaffora. Entre flashes y luces los invitados posaron y mostraron sus looks.

Natalia Oreiro, Leo Sbaraglia, Mercedes Morán, Pablo Rago, Julieta Zylberberg, Diego Peretti mostraron un fuerte consenso en contra de los recortes que el gobierno llevó a cabo en el INCAA: en su paso por la alfombra sorprendieron a los conductores y al público al sostener una bandera argentina que decía "Cine Argentino identidad y memoria".

Embed El cine argentino no se mancha!!!! Acá en los #MartinFierroDeCine pic.twitter.com/vOqyZY5s1z — Gabriela Cei (@holagachu) October 22, 2024

2- Natalia Oreiro y un look con motivos

Nominada por la serie “Losi el espía arrepentido” Natalia Oreiro se hizo presente en la premiación de los Martin Fierro. Si bien no se consagro como ganadora en la alfombra roja deslumbró con un gran look.

Con una cabellera pelirroja Oreiro lucio un vestido de Manuel González. En su paso reveló el motivo de su look: “ Me vestí yo. Fue un tema la elección del vestuario, debo de agradecerle mucho a Pablo Ramírez, que me hizo un vestido increíble. Este lo diseñé yo y me lo realizó Manuel González. Pero bueno, para mí era una decisión qué ponerme porque es una noche muy especial. Quería enaltecer estos premios que se hacen por primera vez, pero al mismo tiempo entendiendo que es un momento de la realidad de toda la Argentina un poco complicada y entonces quería algo sencillo.”

La actriz aprovechó la moda y el espacio para mostrarse en defensa del cine nacional: “Es ambiguo celebrar algo que escasea”, dijo.

Embed

3- Mirtha Legrand pidió por favor

Mirtha Legrand ganó el premio de Brillante en reconocimiento a su carrera de más de 80 años. La diva de la televisión subió al escenario a recibir su estatuilla entregada por Teté Coustarot y pronunció un discurso. Tomada de la mano de Luis Ventura se refirió al Instituto audiovisual argentino:

"Por favor, no cierren el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales)", dijo apenas sostuvo el micrófono. “Es lo primero que se me ocurre, por favor no cierren el INCA”, pidió.

La “chiqui” se llevó todos los aplausos del público al mostrarse en defensa del INCAA, “Así que en mi casa se amaba y se ama al cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. A esa gente no le damos más nada. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar, haciendo películas maravillosas con premios”, sostuvo emocionada.

Además, aprovechó para agradecer a la Universidad de Buenos Aires: “Siempre he sentido un gran respeto por la educación y por todo lo que la Universidad de Buenos Aires representa para nuestro país”.

Embed "Por favor, no cierren el INCAA"

Mirta Legrand pic.twitter.com/zvaaBKvAqH — Meri Decker (@arequerasv) October 22, 2024

4- La Universidad también dio el presente

La película “Puan”, basada en la facultad de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, recibió una estatuilla por mejor guión. La película relata la pelea de dos profesores universitarios por obtener el título de cátedra, pero además plantea un escenario que hoy es más posible que nunca: el cierre de la universidades públicas.

Los guionistas ganadores, María Alché y Benjamín Naishtatlos, subieron al escenario a recibir el premio acompañados de Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras.

“En solidaridad con el legítimo reclamo de las universidades nacionales a funcionar en condiciones dignas, le cedemos la palabra a Ricardo Manetti”, refirieron los guionistas. Manetti con el micrófono en mano pidió “no perder la autonomía universitaria”. Además mencionó la necesidad de apoyar al cine nacional, “Apoyar a la cultura y al cine nacional, hoy más que nunca, es un orgullo para nuestra universidad.”

“Hablamos de soberanía educativa y científica, y la defendemos entre todos, porque este gobierno no lo está haciendo”, sentenció.

Embed MARÍA ALCHÉ y BENJAMÍN NAISHTAT por "PUAN", ganadores del Martín Fierro de Cine a MEJOR GUIÓN



Viví los #MartínFierrodeCine en la pantalla de #AméricaTV pic.twitter.com/5p2rR6pCma — América TV (@AmericaTV) October 22, 2024

5- El homenaje a Norman Briski

Uno de los homenajes más importantes de la noche fue el dedicado a Norman Briski. El actor fue reconocido por su trayectoria y en su paso por el escenario expresó sus preocupaciones sobre la situación actual en Gaza: “Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado, Gaza”.

Además dio su perspectiva sobre las luchas de nuestro país “Saludo a todas las luchas, no a esta, a todas. Mi Norma Pla, mi Nora Cortiñas, y yo saludo a la comida que falta y mi consejo es así: inversiones, el cine necesita inversiones”. Además mencionó a figuras del cine y de la política: “Saludo a los héroes del cine, de nuestro cine, porque siempre se piensa que somos una industria, pero somos héroes de este trabajo tan hermoso. Hablemos entonces de Pino Solanas, de Cantinflas, de Hugo del Carril, de Eva Perón”. Después de su discurso el actor volvió a su silla acompañado de los aplausos de sus compañeros. Mientras que otros mostraban su oposición manteniéndose en silencio.

Embed "Norman Briski":

Por los comentarios sobre su discurso en el #MartínFierroDeCine pic.twitter.com/a55Z2A9oSP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 22, 2024

>>Leer más: Los tres artistas argentinos que se volvieron virales por codearse con estrellas de Hollywood

6- El polémico Oro de Francella

Guillermo Francella asistió al evento por su nominación al Martín Fierro de Oro por la serie “El Encargado”. La misma recibió cuatro galardones entre ellos, el premio a 'Mejor serie'. Compartió terna con “El Reino”, “Losi, el Espía Arrepentido”, “El amor despues del amor”, “Nada” y “ División Palermo”.

Al final de la noche Guillermo se convirtió en el ganador del premio a mejor actor y subió al escenario a dar un discurso. En el mismo, Francella agradeció a su equipo, a APTRA y al publico: "Gracias al equipo, por supuesto que del primero al último, muchas gracias a todos. Y al grupo que hoy me pedía, para ustedes: Momito, Susana, Osky, los quiero mucho. Quisiera fundamentalmente dedicar esta distinción al público que me ha acompañado durante toda mi vida con absoluta fidelidad, alentando, desde el primer día que me convertí en actor. Ese hombre, esa mujer, todos los días sin ningún tipo de discriminación. Esto es para ellos, para el público. Gracias", sentenció.

Luego de que sus compañeros actores hayan defendido al INCAA en sus discursos, Francella no dió su opinión de manera directa pero dejó entrever su posición al respecto: "Yo no estoy acostumbrado a tener discursos retóricos ni frases tendenciosas o palabras grandilocuentes. Pero si hay una palabra que expresa todo lo que es mi estado de ánimo hoy al recibir esta distinción, que es gracias".

Embed “Francella”



Porque ganó el Martín Fierro al mejor actor y se diferenció del resto: “Yo no soy de dar discursos muy retóricos no frases sentenciosas… le quiero agradecer al público”. pic.twitter.com/xlXmxKyc4v — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 22, 2024

7- Luis Brandoni copió a Francella

Luis Brandoni también recibió su premio y reconocimiento. APTRA le otorgó una psestatuilla de platino por su aporte al cine nacional.

“Es un reconocimiento que no tenía agendado este. Sobre todo, con todos los años y películas, y lo que falta todavía. Estoy muy agradecido”, mencionó. “Guillermo, te voy a copiar, con todo, con todo mi cariño y toda mi admiración. Yo también le debo mucho al público. Muchas gracias”, continuó. En la misma línea que su compañero Brandoni dió un discurso que no fue muy bien recibido por el resto de los actores presentes. El actor repasó su trayectoria como actor y dio su punto de vista en relación con la política y la situación acutal: “Hemos pasado momentos difíciles, momentos con mucho trabajo, momentos con casi nada de trabajo, momentos en los que me tuve que ir de este país por amenazas y volví con esperanzas. Y sigo teniendo esperanzas en el país, porque la gente no quiere más ladrones por todas partes. Tenemos que ser serios, serios”.

Lejos de defender al INCAA, mencionó “Un reconocimiento de esta naturaleza me emociona grandemente y me obliga mucho a seguir siendo como soy y a poder caminar por la calle sin miedo ninguno”.