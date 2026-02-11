El Circo Ánima de Flavio Mendoza hará una colecta solidaria de cara al comienzo de clases Antes de las funciones del jueves 12 al domingo 22, se recibirán donaciones para organizaciones sociales vinculadas a infancias 11 de febrero 2026 · 11:13hs

Flavio Mendoza, junto a su Circo Ánima, moviliza una campaña solidaria para acompañar a las infancias

El Circo Ánima de Flavio Mendoza está en plena temporada en Rosario. Con decenas de funciones y miles de entradas vendidas, continúa presentando “Abre tus alas” en la carpa instalada en el Parque Scalabrini Ortiz (rotonda Avenida Francia). En este marco, realizarán una colecta solidaria junto a la Municipalidad de Rosario para acompañar a niños y niñas de diversas organizaciones sociales antes del comienzo de clases.

Luego del éxito de la colecta de juguetes con “Una Mágica Navidad”, el espectáculo navideño que presentaron durante diciembre, Flavio impulsa una nueva campaña. Del jueves 12 al domingo 22, una hora antes de cada función, se recibirán meriendas (leche larga vida, leche en polvo y galletitas), útiles escolares y juguetes en buen estado.



Las donaciones serán destinadas a AMAP (Asociación Mutual de Ayuda al Prójimo), Estrellita Mía Asociación Civil, HoProMe (Hogares de Protección al Menor), Siembra y Cosecha Asociación Civil y Tejiendo Redes Centro Educativo Terapéutico, cinco organizaciones que trabajan de manera cotidiana en el cuidado, la educación y la protección de las infancias.

Esta iniciativa de Flavio Mendoza propone que la magia del circo trascienda el escenario y se convierta en solidaridad. De esta manera, el Circo Ánima también celebra su último mes en la ciudad: el domingo 1 de marzo será la función de cierre de temporada.