Villa Constitución: Leonel Vangioni tendrá su homenaje en la ciudad que lo vio nacer como deportista

El exfutbolista regresará al club donde dio sus primeros pasos, para protagonizar un partido homenaje que reunirá a exjugadores, amigos y referentes del fútbol

El ex futbolista que tuvo una extensa trayectoria en el fútbol nacional e internacional nunca perdió el sentido de pertenencia y el afecto que lo une con el club y la ciudad que lo vieron crecer en el deporte.

El fútbol tendrá este viernes una noche cargada de emoción en Villa Constitución. Leonel Vangioni regresará al club donde dio sus primeros pasos para protagonizar un partido homenaje que reunirá a exjugadores, amigos y referentes del deporte, en un evento pensado para celebrar su trayectoria y el fuerte vínculo con su ciudad natal.

El encuentro se disputará este viernes 20 de febrero, desde las 21, en el Club Riberas del Paraná , escenario elegido para recibir a uno de los futbolistas más reconocidos surgidos de la ciudad. La propuesta combina fútbol, reencuentros y memoria, con un formato festivo que apunta a convocar a toda la comunidad.

Vangioni inició su camino futbolístico en Villa Constitución , y con el paso de los años construyó una carrera destacada en el fútbol nacional e internacional, sin perder nunca el lazo con su lugar de origen. El regreso al club que lo formó tiene un fuerte valor simbólico, tanto para el jugador como para la institución y los hinchas que lo vieron crecer.

Acompañando al homenajeado estarán varios futbolistas de renombre que compartieron distintas etapas de su carrera o mantienen una relación de amistad, entre ellos Rolando Schiavi, Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Mauro Formica y Alejandro “Chori” Domínguez , entre otras figuras invitadas para la ocasión.

Homenaje con identidad villense

Más allá del espectáculo deportivo, la noche será una celebración del sentido de pertenencia y del recorrido de un futbolista que logró proyectarse desde el interior hacia los grandes escenarios, sin cortar el vínculo con sus raíces. El partido busca poner en valor ese camino y devolverle a la ciudad una parte de su propia historia futbolera.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb, con un valor de $25.000, y desde la organización esperan una importante concurrencia regional para una jornada que promete emociones, recuerdos y un merecido reconocimiento a uno de los hijos futbolísticos de Villa Constitución.

