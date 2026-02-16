La Capital | Información General | Año Nuevo Chino

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué significa el Caballo de Fuego y todos los rituales para recibirlo

En este año nuevo del calendario lunisolar inicia un ciclo de libertad, pasión y acción. Todo lo que hay que saber antes del Año Nuevo Chino

16 de febrero 2026 · 16:00hs
El 2026 será el Año del Caballo

El 2026 será el Año del Caballo, según el calendario. Todo listo para el Año Nuevo Chino

Si bien en las culturas occidentales el inicio de año lo marca el primer día de enero, en otras zonas con diferentes tradiciones predomina otro tipo de calendario. Este es el caso de China y algunos países de Asia que festejan el Año Nuevo Lunar, también conocido como “Año Nuevo Chino” o “Primavera Lunar”, un evento que tiene lugar siempre después del primer día del primer mes occidental.

El hecho de que este calendario presente otra fecha como el comienzo de año tiene que ver con la modalidad de medición. El calendario chino está basado en el calendario lunisolar. Este indica el tiempo tomando en consideración tanto las fases del sol como las fases de la luna.

Este año que para occidente es el 2026, se celebra en la cultura china como el año 4724, el año del Caballo de Fuego. Las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar (que siempre ocurre en algún momento entre el 21 de enero y el 20 de febrero, según los calendarios occidentales) y terminan el día quince, cuando se celebra la Fiesta de los Faroles.

La celebración comienza oficialmente el martes 17 de febrero, mientras que las reuniones familiares y rituales de la víspera tienen lugar el lunes 16.

Qué animal regirá durante el año nuevo chino

El 2026 será el Año del Caballo de Fuego. El Caballo es el séptimo signo de la rueda zodiacal oriental. El elemento Fuego, por su parte, se asigna a los años que terminan en 6 o 7, lo que complementa las características del animal con una energía adicional de pasión y dinamismo.

El Caballo, en el horóscopo chino, simboliza la libertad, la independencia y el movimiento. Cuando se une al elemento Fuego, como en 2026, añade pasión, coraje, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía.

Qué tradiciones se realizan para recibir el año nuevo chino

Para recibir el Año del Caballo de Fuego con la mejor energía, se realizan diversos rituales. Incluyen una limpieza profunda del hogar en los días previos, la entrega del tradicional hongbao(sobres rojos con dinero), el uso de fuegos artificiales para ahuyentar malos espíritus y la vestimenta de ropa nueva en colores auspiciosos como el rojo. También es clave la decoración de las casas con símbolos de buena suerte, además de preparar el ambiente para la prosperidad.

Todas estas tradiciones ayudan a evitar la llegada de la bestia mítica Nian que en chino significa “año”. Según la mitología china, esta criatura que se asemeja a un buey con cabeza de león y habita debajo del mar solía aterrorizar a la población china. A principios de la primavera, sale de su escondite para atacar a la gente, especialmente a los niños.

Ante esta amenaza, los chinos empezaron a hacer diversas acciones para protegerse de esta criatura y alejarla, puesto que descubrieron que le temía a las luces y los ruidos fuertes. Con el paso del tiempo, estas tradiciones se consolidaron como el festejo del nuevo año, en un intento de evitar que vuelva la bestia.

¿Cómo se realiza la limpieza del hogar antes del Año Nuevo Chino?

La limpieza profunda del hogar es un ritual indispensable que se suele hacer los días previos al Año Nuevo Chino. Por lo tanto, hay tiempo de hacerlo hasta el 16 de febrero.

El Feng Shui promueve limpiar de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Se debe barrer la suciedad hacia la puerta de entrada con ventanas abiertas. Esta costumbre busca deshacerse de la energía negativa del año anterior y permitir que nuevas oportunidades lleguen. A su vez, se tiran o donan los objetos y muebles rotos o que no se utilicen para evitar que la energía se estanque. Para impulsar la limpieza energética del hogar, se usan sahumerios de sándalo y flores de colores vibrantes.

Durante el primer día del año, no se debe barrer ni sacar la basura porque se cree que esto expulsa la buena suerte.

¿En qué consiste el hongbao y qué otros ritos fomentan la prosperidad económica?

El hongbao es una tradición característica de estas celebraciones. Los adultos entregan sobres rojos con dinero a niños y jóvenes solteros, lo que simboliza la transferencia de fortuna. En su interior, deben haber billetes en curso nuevos y deben contener números considerados de buena suerte por la cultura oriental, como el ocho o el nueve; se suele evitar el cuatro porque está asociado a la mala fortuna. Se entregan con ambas manos el 17 de febrero, con un deseo de expansión.

Para mayor prosperidad, se puede recurrir al ritual de las monedas. Implica limpiar ocho monedas con agua y sal, colocarlas en una bolsa roja y visualizarlas con los objetivos económicos el 17 de febrero, para luego ubicarlas en la zona sur del hogar o la billetera.

La ceremonia del arroz y el cuenco de la abundancia también tiene relevancia durante esta fecha. Busca el sustento del hogar: asegura que los recursos de la casa se multipliquen y que la energía de “hambre” o carencia no ingrese al hogar. Para ello, hay que llenar un cuenco con arroz y tres ramas canela, que se coloca en la mesa principal. Antes, se sugiere encender una vela blanca para purificar el ambiente. El recipiente debe permanecer allí con su contenido los primeros 15 días del año lunar hasta la Fiesta de las Linternas.

¿Qué simbolizan la vestimenta, los colores y las decoraciones?

Vestir ropa nueva, especialmente de rojo, es crucial, ya que este color es símbolo de poder, pasión, suerte y confianza en la cultura china. Otros colores auspiciosos son el amarillo, dorado, blanco y verde.

Las decoraciones incluyen farolillos rojos que representan felicidad y carteles con el carácter (fú), que significa “buena fortuna” y se coloca al revés para indicar que la suerte “ha llegado”. Figuras del Caballo de Fuego también adornan los hogares, lo que completa la preparación para el nuevo ciclo.

