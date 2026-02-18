Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

El argentino cerró el miércoles en el top 10 de los más rápidos, por encima de Gasly y con un anticipo de la disputa que tendrá Alpine esta temporada

Franco Colapinto tuvo una gran sesión este miércoles en los tests oficiales de la Fórmula 1 en Baréin , donde lleva adelante su primera pretemporada en la máxima categoría. El argentino marcó el mejor tiempo de Alpine y finalizó el día como el 9º piloto más rápido , incluso por delante de Pierre Gasly .

El francés fue quien estuvo a bordo del A526 durante la sesión matutina y quedó como el 5º más veloz del primer turno con un mejor tiempo de 1m35s898, con 61 vueltas en total durante las cuatro horas iniciales.

Posteriormente, para la sesión vespertina, Colapinto salió a la pista con el objetivo de girar sin sufrir inconvenientes para recopilar información del nuevo auto, a la par de que ajusta sus conocimientos del monoplaza y las configuraciones de esta nueva generación.

A su vez, el pilarense se hará cargo de las dos sesiones de este jueves , por lo que tendrá un total de ocho horas de entrenamiento para continuar su progreso con el auto. Por esto mismo, descansará el viernes , cuando el auto pasará nuevamente a manos de Gasly.

Franco Colapinto entre los más rápidos

A mitad de la segunda sesión, Colapinto volvió a mejorar su tiempo de vuelta y giró en 1m35s254 para ubicarse entre los más rápidos de la jornada, unas siete décimas por encima de su compañero. Además, completó 60 vueltas, casi a la par de Gasly.

Another 60 laps in the bank by @francolapinto — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 18, 2026

El argentino mostró progresión y solidez durante las cuatro horas de entrenamiento, sin sufrir imprevistos y sin ningún dolor de cabeza. Los ritmos del Alpine parecen dar buenas señales de que el equipo francés podría dominar la zona media de la parrilla, detrás de los candidatos al título.

>> Leer más: La nueva estrella de Netflix: Franco Colapinto será protagonista en "Drive to Survive"

En tanto, a excepción de los pilotos de McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari, los cuatro principales competidores de la F1, Colapinto solamente tuvo por delante a Carlos Sainz de Williams, que lo superó por apenas una décima.

TEST 2: DAY 1 CLASSIFICATION

George Russell tops the timesheets #F1 #F1Testing — Formula 1 (@F1) February 18, 2026



George Russell tops the timesheets #F1 #F1Testing pic.twitter.com/n8tHWE08fK — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

La esperanza de Alpine en 2026

Luego del pésimo 2025 para Alpine, todo el equipo mantiene la esperanza viva de dar un paso al frente y comenzar a pelear por los puntos, algo que durante el cierre de la temporada pasada parecía imposible.

El desarrollo del flamante A526, que inició desde temprano, abre la puerta para un mejor futuro de la escudería francesa, ya más alejado del fondo de la parrilla. Si bien las distancias con los líderes todavía son importantes, la disputa en la zona media comenzó pareja.

Williams fue el quinto equipo la temporada pasada, mientras que Alpine fue décimo. En esta jornada de tests, ambos parecen dar señales de que la competencia será pareja, por lo que Colapinto podría disputarse puestos importantes con el equipo que le abrió las puertas a la Fórmula 1.